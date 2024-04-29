【韩网热门】tvN《泪之女王》收视率趋势（剧终网评）

全国 / 首都圈

EP.1 5.853 / 6.495 ▽最低

EP.2 8.660 / 9.822

EP.3 9.594 / 11.125

EP.4 12.985 / 13.875

EP.5 10.964 / 12.197

EP.6 14.068 / 15.225

EP.7 12.833 / 14.048

EP.8 16.143 / 17.886

EP.9 15.570 / 17.236

EP.10 18.952 / 20.926

EP.11 16.767 / 18.509

EP.12 20.732 / 23.242

EP.13 20.179 / 22.257

EP.14 21.625 / 23.925

EP.15 21.056 / 23.920

EP.16 24.850 / 28.381 △最高

达成tvN历代最高收视率

韩国网友评论：

1. 哇首都圈28%，真的超高啊大发

2. 金秀贤金智媛的化学反应太棒，下次换个好剧本再合作一次吧ᅲᅲ

3. 居然超过《SKY Castle》，在三大台里仅次於《夫妻的世界》《财阀家的小儿子》

4. 最神奇是收视率一次都没有掉下去过kkk祝贺演员和工作人员

5. 好厉害啊，最近很少见这样的收视率了

6. 早就想弃剧了，为两位演员坚持看完

7. 编剧真的要感谢演员... 如果没有他们，谁要看这样的故事

8. 剧本身配不上这么高收视率

9. 一边骂一边看... 演员们的演技弥补了一切

10. 收视率完全靠演员们的能力，编剧贡献度为零

11. 终於播完，嗷呜受够了

12. 我很喜欢16集，回味无穷的结尾ᅲ演员们辛苦了

13. 看完全集只有一个想法：这破玩意居然历代第一？kk剧本水准真的很低，无聊的半个金顺玉+旧时代曹诚模MV感性... 如果不是双金，真的早就弃了

14. 这部剧让大家知道金秀贤金智媛是多么优秀的演员

15. 又没内容又无趣，能有这收视率也是神奇

16. 幼稚得要死，但金智媛的美貌和演技死死抓住了我的脑袋，只能跟著看完

17. 居然长达2小时kkk昨天和妈妈一起从头到尾边骂边看，如果没有这些演员，收视率也就3%吧

18. 看完最后一集：我为什么看了这个...

19. 就算蒙住眼睛和耳朵，这也是抄袭作家写的剧kkkk

20. 因为有人消费，才会像这样缺乏犯罪意识地抄袭和雇用吧，感觉好虚无

21. 这两个月很幸福，现在要看什么呢

出处：https://theqoo.net/hot/3207265732

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