盘点那些本名超独特的男爱豆！差点以为都是艺名

韩国爱豆圈里这些爱豆的名字被夸「奇特又洋气」。

TNX 은휘 （殷辉 Eun Hwi）

殷姓在韩国本就很少见，再加上更少见的单字名，少上加少！人如其名，不仅仅有内在的气质，更有外在的视觉冲击。





WEi 유용하 （刘勇河 YOO YONGHA）

叫「YONGHA」的人其实蛮多的，例如CNBLUE的郑容和（JUNG YONGHA），不过加上刘姓，反而觉得很特别，因为「YOO」作为姓氏更多的是「俞」。



ONEUS 여환웅 （吕焕雄 Yeo Hwanwoong）

其实发音有那么一点点难，又一个姓名和颜值超搭的例子！



NCT 이제노 （李帝努 Lee Jeno）

是不是很多人以为这是艺名???



THE BOYZ 주학년（周鹤年 Ju Haknyeon）

中间这个「鹤」字太美了！



ATBO 원빈（元傧， WON BIN）

名字发音相同的明星还蛮多的，但是汉字却完全不同，而且他真的姓元唉！



NEWBEAT 전여여정 （全如如正 Jeon Yeoyeojeong）

四字名，但又不是复姓，姓「全」名「如如正」，据悉是外婆起的名字，期待外孙能够成长为一个正直的人，所以「如」用了2次！



19세 소년 전여여정군의 얼굴이 너무 아름다움… pic.twitter.com/dLUFlUF0yv — 칭찬 (@qingzann) June 9, 2023

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