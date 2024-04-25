老公与父亲竟用同样手法换身份！《Hide》李清娥复仇原因揭晓，李宝英如何出奇致胜（EP.9–10）

[有雷]疑点重重的《Hide》也将在下周送上大结局，李宝英竟然在狱中见到以为已死亡的父亲！原来爸爸与老公都是诈死……终於知道李清娥的目标是她，从父亲离去的时候种下的因。不仅抢走李宝英的丈夫，还要夺走她的女儿！李宝英如何突破重重危机？

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金信崔会长长期被河妍珠（李清娥饰）控制，最终还因注射药物而离世，为会长注射药物的黑衣人竟是河妍珠的爸爸。河妍珠又再度指定罗文英（李宝英饰）为其父亲辩护，希望取得无罪。车成宰（李茂生饰）则是找上文英，认为自己只是河妍珠复仇的一粒棋，他除了在女儿面前想赢回形象以外，还要求文英将河父无罪释放但把罪刑转向河妍珠。



罗文英在不情愿之下来到监狱与当事人会面，出现眼前的竟是自己以为已经死亡多年的父亲！文英吓得说不出话，一问之下才知道自己的爸爸也与老公一样冒用了死者的身分！原来罗文英父亲因为与友人河在弼在酒后拉扯间，河失足摔落山崖，虽然罗父找到他时尚未断气，罗父却没有将他送医，而将自己的钱包放入河的口袋，造成警方与文英误认为当时死亡的就是父亲。



不过她也知道河妍珠无论如何都会将他们父女俩冠上杀人罪名，於是罗文英反其道而行，在庭上直接说出真相，说父亲多年冒用他人身份，并且承认间接杀害了会长的罪嫌，也公开向金信会长儿子以及河妍珠道歉。此举令河妍珠暴怒，决定再度采取复仇的进一步行动。



河妍珠先对於想要竞选市长的车父进行威胁，要他牺牲家中的一员来换取自己的仕途，接下来河再联合车成宰与其母，举报罗文英虐待女儿，由警方强制安置小孩。罗文英痛心之余也发现是车成宰的诡计，但车成宰则以迅雷不及掩耳的速度，让女儿与奶奶先上了飞机前往瑞士。自己正要离境时，在机场遭到警方与检察官的拦截。



文英也找上了金信集团的大儿子，并且收买了河妍珠身边的司机。两个女人的战争尚未结束，文英手中掌握的关键证据到底有哪些？



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