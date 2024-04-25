姜栋元这次演反派吗～新电影《设计者》预告公开，冷眼看著所有意外发生《泪之女王》的她也是成员之一

姜栋元在新作品《设计者》中将呈现全新面貌，这部作品虽然早在2022年杀青，却等到近期才确认了上映的档期，在韩将於5月29日上映，台湾也将随后公开。

《设计者》剧情描述将收到的委托杀人完美设计为意外事故的设计者永一（姜栋元饰）被卷入了意想不到的事件所发生的故事。每部作品都呈现独特魅力与存在感的姜栋元，又将再度挑战演技变身，带给大家完全不一样的形象，也让观众们相当期待。预告中的姜栋元，拿著望远镜看著意外的发生，锐利的眼神令人发寒。



究竟是偶然发生的意外事故，还是有预谋的杀人？令观众们对这样接受「杀人委托」的团队感到好奇，剧照中姜栋元面无表情，在远处冷眼看待这些意外的发生，他的团队还包含了《我的上流世界》李贤旭、《泪之女王》李美淑与《爱的迫降》陈俊翔等人。



姜栋元所饰演的永一，相信所有事件都可以被捏造，从和他一起行动的同事与目标，还有委托人以及新的情境，所接触的人的内心深处都难以想像，於是中间产生了变数，为所有事件都增加了不确定性。此外还有事故保险处理专家李茂生，追查真相的刑警金信禄，制造网路话题的李东辉，众多演技派演员将接连登场。



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