与HYBE经营权争夺战，ADOR「否认」今日发表正式立场！回归前公司陷内斗，NewJeans粉丝派卡车示威

今日（24）有部分媒体就 HYBE 向 ADOR 提出的内部讯息泄露及涉嫌夺取经营权等事实关系的监查质疑书说，表示 ADOR 今日将通过法律代理人等表明正式立场，因此备受关注。

随后，ADOR 方面也正式回应：「今日将公开正式立场的报导完全没有事实根据，连计划都没有，将会暂时集中於 NewJeans 回归。」



由於 HYBE 和 ADOR 持续对立的情况下，NewJeans 的粉丝们也在 HYBE 公司大楼前进行了卡车示威。卡车上写著「Bunnies 支持 HYBE 所属的 NewJeans」、「闵熙珍别再利用 NewJeans 和家人了」、「闵熙珍请立即停止诽谤其他艺人」等。



NewJeans 将在4月27日发行先行曲〈Bubble Gum〉，并於下月24日发行单曲二辑《How Sweet》。但...在回归前夕却发生内斗，让不少粉丝都担心会不会影响到回归日程和活动，毕竟这是等了好多个月才回归啊 ㅠㅠㅠㅠ 加上闵熙珍在22日发表的立场文称是「ADOR 在与 NewJeans 成员和法定代理人进行充分讨论之后，才发表的正式立场」，这也让不少人认为 NewJeans 是和闵熙珍站在同一阵线。

（＊相关报导：「NewJeans之母」闵熙珍欲夺权自立门户！HYBE对ADOR高层实施监察权：要求闵熙珍辞职）

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