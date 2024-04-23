ILLIT才出道再惹风波！未成年成员穿针织裙玩challenge，整个大透光！网友：照片还好，影片是让人惊吓的程度

HYBE旗下公司BELIFTLAB推出了新女团ILLIT，由5位成员组成，团名意为「I will it」， 出道曲《Magnetic》一公开即空降美国公告牌billboard Global 200，成为K-POP的新大势。

最近ILLIT成员Iroha（外园 彩羽）邀请了男团RIIZE成员Shotaro（大崎将太郎）一起挑战了ILLIT的歌曲《Lucky Girl Syndrome》。 Iroha穿著粉绿色的露腰短T，搭配针织超短裙，舞动时裙角飞扬，超具活力。 但细心的粉丝发现，因为裙子是针织材质，缝隙较大，跳起舞来透光明显，能够清晰地看到Iroha的大腿。



最重要的是Iroha2008年出生，今年才满16岁，还是个未成年少女，造型师应当考虑到她的年纪，哪怕是舞台服，也不该如此透光。 有网友将相关影片发布在了韩网交流网站，很快就引来大批网友的围观和留言，众人纷纷谴责：「就不能在里面加上底衬吗？」、「照片上看不出来，影片动态特别明显，看得一清二楚。 加个底衬是很难的事情吗？放在以前可以算是性感风格，现在完全是装作清纯风，实则玩暴露」、「才16岁，还是个孩子啊，这帮人是疯了吧」、「没有底衬就让成员穿，多没脑子的人才做得出这种事情啊，即使不是粉丝我也想要骂公司」、「安全裤也要穿啊」、「什么烂针织裙，根本就是透视装」、「 HYBE什么鬼，应该告他们」、「物化女性」、「还有这裙子也太短了吧」、「故意让她们穿的吧，服装师不可能不知道，整个公司都很诡异」、「这不是裙子，是网纱」、「哪怕是成年成员穿也太过分了吧，最近女团怎么都这么暴露」、「妆容和特别像儿童服的衣服让产生距离感，居然还这么露骨」等。

早前，ILLIT公开新曲MV时就曾引发过争议，大量网友指责MV含有擦边以及恋童元素，成员们的幼态神态以及宛如偷拍般的视角都让歌迷很不适。

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