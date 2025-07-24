「E.L.F.偶像」又来了！i-dle雨琦送Super Junior咖啡车，贴满自己照片称「Super Star宋雨琦」

K-POP圈相当知名的偶像与「偶像的偶像」组合之一，i-dle雨琦和Super Junior厉旭又有互动，Super Junior正值20周年重大活动，身为铁粉E.L.F.的雨琦果然再次应援！

19日Super Junior其实已是「末放」（最后的音乐节目打歌），Super Junior赴MBC《Show！音乐中心》打歌，雨琦送上咖啡车。据Super Junior成员发的照片和现场粉丝照片，雨琦招牌霸气在写下：「Super Star宋雨琦光靠普通的咖啡车不够Like that 成为全场焦点！」「为Super Junior送上出道20周年的祝福！」还贴满自己的照片，贴得比Super Junior的照片还多还多XD。



咖啡车两侧则写「Super Star的杰作，宋雨琦给Super Junior前辈和E.L.F.的」、「Express Mode（急速模式，Super Junior主打歌名），带著E.L.F.和Super Star帮手雨琦走向未知的世界吧」、「祝贺Super Junior 20周年」。特地用蓝色爱心标明不止给Super Junior，还要给前来应援的E.L.F.，相当贴心。

身为雨琦的本命（最爱），厉旭发限时动态写下：「雨琦啊，谢谢祝贺我们20周年！！！！咖啡车和便当让我们充满了力量！更感谢对我们E.L.F.们的照顾（蓝心）。雨琦也不要生病要好好活动！！！」更特地用雨琦国家（中国）的使用的简体中文字写「谢谢你雨琦」。



艺声则和希澈、厉旭一起合照写「永远的ELF雨琦（赞）」，神童则写「雨琦真的是最棒的！谢谢雨琦啊！ㅜ」。



希澈发了和成员们当日的合照，还有和咖啡车的合照，加上末放感想说：「我小小可爱的E.L.F.们，还有亲爱的成员们、总是辛苦的化妆师们、一起打拚努力的经纪人们，以及SJ的忠实粉丝、Super Star宋雨琦，谢谢大家（蓝心）。PS.艺Sex（艺声）那不是中指，圭贤生病了不能合照，最后我的手TOMBOY」雨琦留言「宇宙大明星多吃点，加油~~（蓝心）」。



银赫：「多亏了我们E.L.F.（feat. Super Star宋雨琦）顺利结束了20周年活动！辛苦的成员们、工作人员们，还有E.L.F.们，真的非常感谢你们（蓝心）。」雨琦留言「前辈最棒～～～（爱心眼脸）」。



Super Junior 20周年的打歌活动虽已结束，但下个月下旬开始就是巡回演唱会了，首日22日首尔场还会有线上直播，香港、澳门、台湾、马来西亚、泰国及印尼等地都会有影院直播。



*雨琦与本命厉旭过往互动回顾：

‎〈(G)I-DLE雨琦展现真粉面貌！首曝SJ厉旭是本命的理由，韩文名完全是命中注定〉‎

〈「我的偶像来我的演唱会」！SJ厉旭到(G)I-DLE演唱会看雨琦啦！被嫌弃(?)的D&E也在〉

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