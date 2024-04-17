女团ICHILLIN'受邀KBO培证英雄开球，忙内Chowon遭界外球击中暂停活动

女团ICHILLIN'老么成员Chowon（初愿），昨（16）日传出在棒球场遭球击中送医，今（17）日经纪公司证实此事且宣布其暂停活动。

ICHILLIN'昨受邀KBO（韩国职业棒球联盟）培证英雄（Kiwoom Heroes）开球并演出，比赛中途便传出成员Chowon遭界外球击中短暂失去意识，Chowon后来随著球团与经纪公司人员一起前往医院接受检查，检查结果并无大碍。由於此突发状况，原订的ICHILLIN'中场表演取消。

▼ICHILLIN'赛前录制影片，负责开球的为E.JI与Yeju



▼现场开赛影片



经纪公司KM娱乐今早回覆‎《TVDaily》证实Chowon遭球击中送医一事，也说明Chowon情况并不严重但需要休息。然而接近午时，KM娱乐向各大媒体发表声明，说明事发经过外，宣布根据医嘱以及和Chowon的充分讨论之下，决定让Chowon暂停活动使其专心休息。ICHILLIN'少了忙内Chowon，将暂以6人制活动。



KM娱乐向ICHILLIN'粉丝及棒球迷表示歉意，也对事发到现在都极力处理的培证英雄致歉、道谢，最后表明会尽力帮助Chowon恢复健康。



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