才刚推出新歌！《请回答1988》OST《惠化洞》演唱者朴宝蓝突然去世，享年30岁！

昨日晚（11日），歌手朴宝蓝去世，享年30岁。 当前，警方正在调查死因。

据报导，朴宝蓝於当晚和2名女性朋友一起喝酒，在厕所里晕倒。当时朴宝蓝趴在化妆台前，已经失去意识，119救援队对朴宝蓝进行了心肺复苏术，但她没有恢复意识。警方将委托国立科学调查研究院进行尸检，调查正确的死因。

今日（12日），朴宝蓝所属经纪公司公开了这一噩耗，称朴宝蓝与11日晚突然离开人世。经纪公司方面表示：『向大家传达了悲痛和心痛的消息，朴宝蓝突然离开了我们。同僚艺人和职员们都在非常大的悲痛中深深哀悼故人。接著，还嘱咐道：「向支持朴宝蓝的粉丝们传达突然的消息，更加让人心痛。恳切地希望大家不要进行推测性报导，让陷入悲伤的遗属和同事们能够追悼故人。」



朴宝蓝於2010年参加了知名选秀节目《Super Star K》第二季，并取得了不错的成绩。 2014年她凭藉歌曲《变漂亮了》正式出道，之后演唱了人气韩剧《请回答1988》OST《惠化洞》。今年是她出道10周年，2月她和《Super Star K》第二季的冠军许阁演唱《真好》，当时经纪公司表示：「为了迎接出道10周年，朴宝蓝将以此发行专辑为开段，正在准备正规专辑。」本月3日还推出了一首新歌《想你》。



此外，2017年朴宝蓝和徐仁国公开恋情，但2018年两人宣布分手。

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