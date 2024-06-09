【韩网热门】 女生会嫉妒的女生的特徵！留言五花八门，第一条评论就让人爆笑

（以下内容无任何雌竞引导！！！）theqoo上有网友询问「女生们会嫉妒的女生的特徵」，引发了广大网友的讨论和留言。

韩国网友评论：

1. 搭电梯的时候看见拎著炸鸡的女人，羡慕嫉妒恨啊，因为我也好想吃啊

2. 中乐透大奖的女人

3. 有钱且自信的女人

4. 金汤匙出生的女人

5. 在首尔有自住房、有1亿现金以上、高自尊，热衷於自己的事业，不是嫉妒，只是单纯的羡慕

6. 超级羡慕在首尔有房子还有车的女人

7. 在一周只上4天班工作的女人

8. 今天吃了猎奇辣炒年糕的女人

9. 有很多肌肉的女人

10. 牙齿和视力都很健康的女人

11. 不运动就天生有肌肉的女人，太羡慕了，因为我超级讨厌运动

12. 羡慕大胃王

13. 体力好的人

14. 有自信，且做什么事情都游刃有余的女人

15. 有钱，个子高，体力好，拥有我所没有的那些人都让我非常羡慕

16. 没有生理痛和经期综合症的女人

17. 活得很随意，吃的很随意，运动也很随意，但非常健康的女人

18. 有能力有财力，身材好

19. 可以去听我本命演唱会的女人，有钱的女人，过著华丽单身生活的女人

20. 我羡慕那些自信满满，不管做什么事情都做得很好的人

21. 非常自律的女人，好奇她们到底是怎么做到的

22. 不分性别，会说话，会写文章，我都很羡慕

23. 羡慕那些养猫的女人

24. 吃多了也不长胖的女人

原文：https://theqoo.net/square/3265195244

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