【韩网热门】俞承豪：觉得自己长得很油腻，除了我别人都很帅！网友：麻烦去看下眼科

俞承豪啊，你俞承豪啊，你是不是对自己的颜值有什么误解？

日前，俞承豪作客了YouTube综艺「Young K的K生存记」，和主持人畅聊。 聊天途中两人谈到了颜值，於是引发了以下的对话：

俞承豪：会一直看（我的脸），我觉得自己长得好油腻啊！

Young K：？？？？ （一脸问号的表情）

俞承豪：真的很油腻！

Young K：不是的！你错了！快修正！改变一下心理！那你觉得谁长得帅？

俞承豪：除了我，大家都很帅！

(내 얼굴을) 계속 보잖아? 그럼 되게 느끼하게 생겼어

?

진짜 되게 느끼해

안 그래! 넌 틀렸어! 수정해! 마음 고쳐먹어! 그러면 잘생긴 건 누군데?

나 빼고는 다 잘생긴 것 같애



아니 승호님 이게 무슨말이에요.. 영현이가 아니라고 당장 사과하래서 사과하심ㅠㅋㅋ pic.twitter.com/S8CjMGjdnZ — ᴋᴀɴɢ ʜᴇᴀʀᴛ ♪ (@eternalhr8) May 31, 2024

这一段内容很快就在韩网引发了网友的讨论：

1. 欧巴，那么请你和我结婚吧

2. 嗯？？？？喂！！！！

3. 你快点道歉，以及你快点承认自己长得帅

4. 那么要不要和我换脸？

5. Young K的话没错，承豪啊，是你想错了

6. 承豪啊，你从小时候就很帅

7. 是你眼光太高了吧？ 是不是被夸太多次，导致自己都不太清楚

8. 承豪啊， 家里没有镜子吗？

9. 你错了，单纯是你错了

10. 你是不是对油腻这个词有什么误解？

11. 承豪，去看一下眼科吧

12. 看到Young K的否认，我就安心了

13. 我要生气了

14. 求你不要这么客观

15. 长这么帅还觉得自己不帅，是不是身边有什么一直给他灌输他不帅的想法啊

16. 帅哥都那么谦虚吗

17. 承豪，我劝你别让我生气

18. 有10亿，但颜值随机vs以俞承豪的脸活著， 俞承豪你自己也会选后者吧

19. 恭喜你上榜帅哥疯言疯语榜

20. 那我这样的人是不是要去死？

21. 他是不是被人gaslighting了？

22. 喂，你快醒醒吧

23. 你这话说的就有点过分了啊

24. 承豪啊， 你一定要听Young K的话啊

25. 不不不，你是浓颜，一点都不油腻，就喜欢你这种

原文：https://theqoo.net/square/3265214386

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