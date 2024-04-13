《机智医生生活》导演认证有第三季！罗PD约定再客串，「翊晙儿子」已10岁讲话超成熟

《机智医生生活》五位主演及申沅昊导演近日做客罗PD网综，申导首次确定表态：一定会拍第三季！

《机智医生生活》系列一直受到很多喜爱，但第二部就遇到剧本「难产」拍得断断续续，演员行程也难搭到一起，一度令申导感觉若拍第三季是「绑住」大家。 也许是看到观众们的呼声，第二季完结3年后，申导终於官宣第三季计划！



郑敬淏问申导是不是该准备第三季了，柳演锡也说原本计划就有第三季。 申沅昊导演正式宣布：「会拍的，总有一天！」并透露已与李佑汀编剧达成一致，比起重复利用已经成功的IP，更大动力是不舍得让那段美好的时光就此消逝，而且观众也想知道五位主角现在过得如何，五位主演亦积极希望出演，即便收视率不高也会非常幸福。



罗PD立即表示已准备好再次客串，傲娇说曹政奭上次没能100%接住他的演技，希望这次打起精神好好演XD曹政奭：「哥，如果你不化妆就还好...」



剧中饰演曹政奭儿子「李羽朱」的小演员金隽拍第一季时才6岁，隔年第二季已经长高不少，现在10周岁看起来更加成熟。 申导说金隽现在有手机，经常用十分成熟的措辞给他发简讯。 曹政奭欣慰道：「不愧是我儿子。 」





大家敲碗拍旅游综艺，给出夏威夷、阿根廷、墨西哥等备选地点，罗PD表示会看著办XD五人一起的档期要等到12月之后，先期待住！



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