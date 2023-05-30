Bunnies们准备好没～NewJeans又要和麦当劳联名啦！这次有限定包装和菜单，台湾、香港都会上市！

今年2月，麦当劳宣布和「大势女团」NewJeans 合作并推出「奶油洋葱麦脆鸡堡」，不过当时只有在韩国才有。

近日，麦当劳宣布将在下个月开启「Crispy Chicken World」活动，并与 NewJeans 展开第二波合作。计划在亚洲10地推出 NewJeans 的广告外，还会贩售各地特色的鸡肉菜单。令人期待的是...这次的联名会推出限定包装（纸袋、杯子等），兔子真的超可爱呀！

而这次的活动将从6月1日在韩国开跑，接著陆续到菲律宾、泰国、印尼、汶莱、马来西亚、香港、台湾、新加坡和越南。香港上市的时间是10月24日、台湾是10月25日，Bunnies们记得笔记好时间啦！



NewJeans 是 HYBE 旗下子公司 ADOR 去年8月推出的女团，出道同时凭藉首张迷你专辑《NewJeans 》的三首主打歌〈Attention〉、〈Hype boy〉和〈Cookie〉获得综合症级的人气。之后发行的单曲专辑〈OMG〉和〈Ditto〉也横扫国内外音源排行榜，成爲全球大势女子组合，广告代言接不完。



另外，NewJeans 将在7月1日和2日於SK奥林匹克手球竞技场举行出道首次粉丝见面会〈Bunnies Camp〉，目前门票已经全部售罄。而她们也正在准备回归，有望在7月中旬发表先行曲和专辑。



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