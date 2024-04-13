朱智勋这保镳太有安全感！《支配物种》成功企业家韩孝周处处受威胁！腹背受敌誓言揪出内鬼！（EP.1– 2）

[有雷]刚开播的《支配物种》首集即呈现紧张氛围，国内企业BF致力於研发「培养肉」取代真实肉类，企业负责人韩孝周在发表会后却意外受伤入院，公司内部网路也遭骇客入侵。在公司陷入困境之际，有一位超强退役军官朱智勋，前来应徵成为韩孝周的贴身保镳…

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BF企业为韩国国内致力於研究「培养肉」的大型企业，倡导著「BLOOD FREE」不杀生理念，连动物肉都改为人工培养。不过这样的企业却是令大众有著两极化的反应，有人支持不杀害生命，但当然肉类畜牧业者也走上街头抗议。在结束发表会后，BF代表尹自由（韩孝周饰）座车却因有抗议者从天桥上一跃而下，让代表受到轻伤而送医。



尹自由除了备受争议外，还传出了公司的培养液其实带有细菌的传闻，此外公司的电脑因为被骇客入侵而所有档案都被锁住，中了勒索病毒，让尹自由必须思考究竟应该付钱赎回资料？或是找电脑高手来解开此病毒。不过此知名骇客从未失手，也没人能够不付钱就拿回资料，这让尹自由与其团队都陷入沉思。



前总统找来了海军司令部出身的大尉禹采耘（朱智勋饰），提到某次自己带著几位重要部长与企业代表海外出巡，尹未来也在其中，总统临时决定视察驻外军队，没想到一抵达军队驻扎区域后却发生了大型爆炸事件，这也让总统失去了双腿。由於这是临时的行程，前总统怀疑飞机上的几位部长与贵宾其中内神通外鬼而企画了这场意外，尤其尹自由有高度嫌疑，希望禹采耘能够接近她并调查出真相。



禹采耘也参与了BF企业的发表会，在尹未来受伤时他也积极帮忙送医，於是令BF团队注意到此人，加上他的履历相当优秀，於是将他找来并且作了一连串的测试与考验，打算聘用他担任尹未来的保镳。禹采耘身手矫健，观察力也相当强，不过尹未来始终未能对他放下戒心。



尹未来提到自己被骇客所威胁，禹采耘与她讨论之后，尹未来决定付款800亿赎金，但在解锁档案的同时，也担心已被骇客复制实验室的机密技术文件。此时禹采耘以自己的亲身经历，观察出骇客所使用的文字习惯与以往惯用的方式有些微差异，并且在第一时间告知尹未来，此时尹未来的秘书也发生交通事故陷入昏迷，因此，尹未来开始思考自己的团队是否可能有内鬼……



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