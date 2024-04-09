Disney+年度大剧登场！韩孝周《支配物种》化身脑性女总裁　4大必看亮点与朱智勋对戏火花十足

由Disney+原创韩国剧集《支配物种》，已经被不少网友封为继《MOVING异能》之后最期待的韩剧大作。早在去年就已经杀青，经过一年的漫长等待之后终於要在4月10日首播。男女主角找来韩孝周搭档朱智勋，而韩孝周也从「最强母亲」变成「脑性女总裁」，朱智勋更化身为最帅保镳，两人将携手经历一场惊心动魄的商场杀机！

韩孝周的演技转捩点

被称作「浪漫剧女王」的韩孝周，早期因为魅力满点的微笑快速在戏剧圈走红，从《解语花》到《爱上变身情人》都能再次感受到韩孝周温暖又成熟的演技。不过近几年她的风格走向多元，除了赴美拍摄超强女特工 《绊脚石》之外，又大秀苦练已久的精实肌肉。近期代表作则是《MOVING异能》中拥有超强五感的黑色要员，完美消化一位母亲与异能者的情感切换。

在即将上档的悬疑科幻剧《支配物种》中她再次挑战全新戏路，化身脑性女饰演世界顶级生命工程企业BF集团的创始人「尹自由」。在预告中最令人无法忘怀的，莫过於她以俐落短发现身，站在记者会上宣布全新产品的自信模样。从菁英特务到朝鲜王妃，韩孝周将以霸总身份重返你我视线。





《支配物种》制作费高达240亿韩元！

既然是年度大剧当然成本也不容小觑，过去曾有多家韩媒报导，《支配物种》光拍摄的制作费就高达240亿韩元（约6亿台币），超惊人的斥资放眼整个戏剧几乎无人能敌。也由於整体剧情主线之一环绕在科技感与技术的未来世界，因此在肉品呈现特色、高端机器还原上可说是煞费苦心。但必须承认话题性十足，在正式宣布2024年定档时曾掀起一阵不小讨论呢。



人工培植肉？

从作品故事就能看出，Disney+持续寻找全新题材抓住剧迷目光！在有「最具深度英雄片」之称的《MOVING异能》大红之后，又再度推出超吸睛的「人工培植肉」。代表人类与动物将结束百年来的支配关系，为了解放这层食物链因此有了人工培植肉的出现。



朱智勋与韩孝周的缘分匪浅

韩孝周几乎与各男神都曾搭档过演出，尤其过去在《爱上变身情人》中更一次集邮李栋旭、金柱赫、柳演锡、徐康俊等多位大咖男演员。然而特别的是跟朱智勋却是首次戏剧合作，两人过去缘分要回溯到2006年两人一同拍摄过Green Time品牌的绿茶广告。当时双方以《宫-我的野蛮王妃》、《春之恋》接连爆红，时隔18年以保镳、女上司的身份相会，光是站在一起就CP感十足。



两人的化学反应火花感十足！

不过《支配物种》似乎没有要让男女主角撒太多糖，由於韩孝周饰演的尹自由的公司垄断市场，因此惹来各方杀机。朱智勋饰演的保镳禹采耘则要赌上生命守护她。但禹采耘接触尹自由其实别有用意，他是为了找出爆破事件的幕后黑手，却也发现了尹自由惊人的秘密...。

尹自由在四面楚歌的情况下只能倚靠禹采耘，两人互相猜忌却又必须结伴前行的爱恨纠缠，肯定将成为《支配物种》最扣人心弦的话题！

《支配物种》也在8日举行首场台湾独家见面会，活动一开场，朱智勋、韩孝周也为日前台湾花莲大地震祈福，并表示会持续为台湾应援；两大主角朱智勋与韩孝周不仅与粉丝互动，还逗趣玩起「终极二选一」、「模仿游戏」展现绝佳好感情，朱智勋游戏中的高反差惹得粉丝们哈哈大笑，韩孝周则是疯狂发送各式爱心，让现场与线上粉丝直呼「欧逆太可爱啦！」、「朱智勋怎么可以同时这么帅气又可爱！」，也令人期待这对俊男美女的组合将擦出什么火花。

以下汇整官方释出各平台直播回放连结，没有跟到当日独家直播活动的观众，也可藉由以下连结观看两位男女主角有别於戏剧中冷冽人设的趣味互动与反应。

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Disney+原创韩剧《支配物种》全剧共10集，每周三15:00更新2集

●《支配物种》线上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-4e73f539-b662-4229-958e-d8a88ec5e74fF

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