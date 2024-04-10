新剧《背著善宰跑》穿越到过去拯救本命！男主角设让人联想到SHINee已故成员钟铉，生日当天开播

由边佑锡、金惠奫携手主演的《背著善宰跑》才开播就引发了争议。

《背著善宰跑》改编自韩国作家金包创作的网路小说《明天的第一》，由《Times》尹钟镐导演、《花样年华—生如夏花》的共同导演金烨泰与《顶级巨星柳白》《女神降临》的编剧李诗恩合作打造，剧情讲述因疲惫的生活而遗憾结束生命的顶级男明星，和为了救活他而回到过去的热血粉丝所展开的奇幻爱情故事。



首播中，金惠奫扮演的女主角「任率」因一场意外双腿失去了知觉再也无法站立、行走，万念俱灰的她想到了自杀，却在巧合之间接到了新乐队男团做客广播节目时打来的电话。只是电话那一端送出的礼物是一双鞋子，被刺激到的「任率」气愤地冲著手机喊「天气好的时候也有人不想活了」，电话的另一端男主角「善宰」（边佑锡 饰）却温柔地告诉她「哪怕你只是活著，也会有人为此而感恩，试著活下去」。 从这一瞬间开始，「任率」被救赎了，之后的13年里一直都是「善宰」的忠实粉丝。



时间来到了2022年，原本打算去看「善宰」演唱会的「任率」倒楣不断，先是弄丢了门票没能入场，之后手机被撞坏，连电动轮椅也突然没电了，天上下著雪，无助的她只能呆呆停在原地。 此时，路过的「善宰」发现了她，一番安慰之后把雨伞送给了她。 没想到不久之后，「任率」却听到了「善宰」自杀死亡的消息，原来这13年里他得了严重的抑郁症，活得异常辛苦。 而「任率」自己也莫名其妙穿越回到了2008年。



那时的「任率」还健健康康能跑能跳，「善宰」也在隔壁的学校读书，一想到10多年之后他会因抑郁症而自杀，「任率」就痛到无法呼吸，这一次她决定换她来拯救对方......

首播一结束不少观众因为「善宰」的自杀联想到了男团SHINee已故成员钟铉，2017年他因抑郁症而自杀，更巧的是电视剧开播的4月8日，正好也是他的生日。 就连女主角穿越回到的2008年，也是SHINee出道的那一年。 太多的巧合很难不让观众多想。



不过tvN回应称：「我们认为6年前的设定不能体现两位主人公的青春时期，也无法展现时代差异，为了呈现出与2023年较大的时代差异，才把时间设定为15年前的2008年。 首播的日期则是根据tvN月火剧编成顺序决定的，没有任何其他的意图。 」

此外，《背着善宰跑》在香港、东南亚、中东及南非等16个地区，作为Viu原创剧集紧贴韩国於同日播出。



선업튀 엔딩 브금 우산 깔리면서

2008-2022 선재솔 우산씬

교차로 보여주는 거 에바되네........ pic.twitter.com/yFgr0IjHOh — 참 (@de__charm) April 8, 2024

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