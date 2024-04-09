《泪之女王》金智媛帮金秀贤「脱衣擦药」名场面花絮公开，海仁霸气甩领带吓到贤佑了~XD

【影片】两人私下对戏时的反应，真的是又真实又可爱耶～！

热门韩剧《泪之女王》全国收视刷新高18.95%（首都圈20.92%）且发展进入了后半段，EP.10白贤佑（金秀贤 饰）以一打三，回到家被洪海仁（金智媛 饰）发现多处有伤，焦急查看伤口的同时，也"俐落地"脱去了对方的衬衫，看得让人脸红心跳啊～～～。

▼白贤佑以一打三的帅气片段！



눈물의 여왕 복싱대회 우승 출신 백현우 액션씬 pic.twitter.com/IYZ9O2wbVM — (@loverflavor) April 7, 2024

▼洪海仁发现白贤佑的伤势后，担心全写在脸上～



官方也公开了「脱衣擦药」的花絮片段，金秀贤与金智媛正在对戏，讨论这一场脱衣该如何处理，要如何流畅地解开对方的衣服，对金智媛本人来说则是稍微有难度～。

经过讨论后决定让金秀贤在床上被解衣，多次练习如何解领带后，金智媛终於掌握了要领，下一秒顺势融入角色，把领带霸气丢到床上，金秀贤也默契配合被吓到，这一幕在正片里面没有，真的是相当可爱又真实的互动！XD



大家在看这场戏的时候，都在想什么呢～～～

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