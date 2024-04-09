朱智勋自爆曾是校暴受害者：庆幸自己从不曾和不良少年一起玩，不然现在当不了演员

最近的韩娱圈，多名当红明星卷入校园暴力丑闻，虽各有声明，但风波仍在持续。

听多了明星是校暴的加害者的例子，其实他们之间也有过受害人。 男演员朱智勋在节目中透露了自己曾是校园霸凌的受害人。

朱智勋称：「我们一个年级有19个班，每个班差不多有75人，一整个年级约有4000人，有很多不良少年，有些真的会打人，因为我块头大，之前一直都没人敢碰我，直到国中开始，会有一群人来找我麻烦，不是那种一对一，而是『我会带我大哥来』。 」

朱智勋继续说道：「他们真的会带姜镐童那种大块头的大哥来，当时的我非常害怕，我的职业是演员，现在很庆幸自己小时候没和他们（不良少年）玩过，其实我一直到高中毕业都是被欺负的那一个。 一群人为了让我屈服不停欺负我，虽然我没有太过於屈服於他们，但是也低了头。 」



最后，朱智勋还提到了婚姻，表示：「经常考虑结婚的事情，最近大部分的话题都是这个，新闻里也经常看到，我当然会结婚，只不过因为工作太忙，还有就是谈恋爱就会分分合合，虽然不知道原因，但会从心里对此有疑问，我到底能不能成为一个好的配偶，能不能成为一个好爸爸，回想很多，这不是哪一方的问题，而是我自己还没准备好。」

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