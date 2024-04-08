金秀贤平等地为每个电视台献上一部爆款剧！部部是经典，下一部考虑一下OCN吧

男神级演员金秀贤携新剧《泪之女王》回归，该剧收视率节节攀高，目前已经是tvN电视剧收视率史上TOP.8，并还在上升。

说起金秀贤，他表演功力深不可测，每次出演的角色都能带给观众们不一样的惊喜。 从青春洋溢的校园剧到古装历史剧，再到浪漫喜剧，金秀贤总是能把不同类型的角色演绎得淋漓尽致。 有心的网友还发现，金秀贤平等地对待每一个电视台一个爆剧（笑）！

2011年KBS《梦想起飞DREAM HIGH》（17.9%）



当初的金秀贤在这部剧里还是个刚入行没几年的新人演员，他於剧中饰演「宋森动」一角后人气急升，於年末KBS演技大赏中获得最佳新人、人气、最佳情侣三大奖项，成为炙手可热的新人。 而该剧位居韩国年度月火迷你剧收视率冠军（17.9%）。



另外，2015年金秀贤又主演了同台的《制作人》，该剧开启了韩国综艺电视剧的全新形式，在初次开辟的实验性金土剧以17.7%的收视率成为继《来自星星的你》之后韩国首部收视率突破15%的迷你剧，金秀贤并凭此剧获得KBS演技大赏三座大奖，包括最高荣誉「大赏」殊荣。



2012年MBC《拥抱太阳的月亮》（42.2%）



谁能扛得住古装金秀贤的魅力啊，还是深情君王的人设！该剧创下42.2%最高收视率，创下韩国十年来（2006-2016）迷你剧最高收视，金秀贤也以该剧荣获第48届百想艺术大赏TV部门最佳男演员奖。

2013年SBS《来自星星的你》（28.1%）



但凡你是韩剧粉就一定听过这部剧，当年可算是风靡全亚洲，谁能不为外星人都敏俊倾倒呢？该剧以28.1%的地面收视率与73.4%的网络收视率双双位居韩国年度迷你剧冠军。金秀贤凭此剧获得韩国电视剧大奖最高演技大赏、东京国际电视剧节最佳亚洲演员赏等海内外诸多荣誉，亦成为百想艺术大赏50年首位影视人气双料得主，以三座奖杯刷新了单届获奖数量的纪录。

2024年tvN《泪之女王》



上周播出第10集全国平均收视率约为19%，首都圈收视率突破20%大关，达到了20.9%，成为tvN电视剧收视率史上的TOP3，与冠军《爱的迫降》21.683%相差仅为1%，而剧情已发展到中后段，白贤佑（金秀贤 饰）和洪海仁（金智媛 饰）为首的女王集团会如何反击成为了最大的看点，想必收视率还会继续上涨。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻