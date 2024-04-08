【韩网热帖】《泪之女王》收视率趋势：突破20%大关，tvN电视剧收视率史上TOP3

《泪之女王》随著洪海仁（金智媛 饰）开始反击，收视率也跟著拉升。

上周播出的第10集以全国平均18.952%再次刷新了《泪之女王》自身的收视率纪录，而首都圈收视率更是突破了20%的大关，达到了20.9%。 於此同时，《泪之女王》也成为了tvN电视剧史上收视率TOP3，排在该剧前面的剩下《鬼怪》（20.5%）和《爱的迫降》（21.7%）。



全国 / 首都

01集 5.853 / 6.495

02集 8.660 / 9.822

03集 9.594 / 11.125

04集 12.985 / 13.875

05集 10.964 / 12.197

06集 14.068 / 15.225

07集 12.833 / 14.048

08集 16.143 / 17.886

09集 15.570 / 17.236

10集 18.952 / 20.926

韩国网友评论：

1. 超好看，金秀贤金智媛很般配，演技也好，这是我近几年唯一看的一部剧，很让人入戏

2. 昨天都给我看哭了

3. 真的成了爆款剧，我都好久没追剧了，现在每周都在等播出

4. 30%冲啊

5. 收视率完全没有停滞期啊，金秀贤金智媛太配了

6. 真的超好看，尤其是昨天的剧集太好哭了

7. 金秀贤的代表作太疯狂了，不愧是收视率帝王，他主演的《拥抱太阳的月亮》收视率谁都无法打破，这次也很有可能变成tvN收视率第一

8. 是不是只有我没看这部剧啊

9. 这剧配得上这收视率，真的超级好看

10. 这剧不是我的菜，但我老公在看，疯了，他可是个连足球都不看的家伙啊

11. 很多剧在18-19%收视率的时候会有个停滞期，《泪之女王》完全没有，疯了

12. 等待的时间太漫长了，又要等一周了

13. 帅哥靓女的演技盛宴

14. 我就知道这剧肯定会爆，话题性那么高，收视率怎么可能不高

15. 演技太棒了，金秀贤说台词的时候让人忍不住感叹

16. 感觉已经牢牢抓住了中年族群的心，而且他们也不知道编剧是个抄袭惯犯，很快收视率就会超越《爱的迫降》了吧

17. 昨天我才开始看，金秀贤演技疯了

18. 虽然不是名品剧，但是大家演技都超好，还蛮好看的，剧情也还不错，越来越有趣了

19. 昨天我去剪头发，美发师就问我看没看《泪之女王》

20. 收视率破20%，对演员真的很重要

原文：https://theqoo.net/square/3173769595

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻