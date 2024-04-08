刘在锡 & SEVENTEEN Hoshi & aepsa Karina & 陆星材新综艺《Syncro You》下月开播

国民MC刘在锡将搭档陆星材、SEVENTEEN Hoshi和aespa Karina等人为观众们呈现一档全新的综艺。

今日（8日），KBS电视台官宣新综艺节目《Syncro You》将於5月10日首播。 刘在锡、李笛、李龙真、陆星材、Seventeen Hoshi和aespa的Karina作为MC亮相。《Syncro You》是一档综艺音乐秀节目，节目里将由AI打造出与原版舞台99%相似的演出，并找出顶级歌手们呈现的1%的翻唱舞台。

刘在锡作为MC军团的领军人引领这个节目，时隔《Sugar Man》四年再次以音乐娱乐节目的形式回归。 有著「Top100的耳朵」的他计画在这次节目中展现与众不同的活跃。创作歌手李笛和以「搞笑艺人+歌手」而闻名的李龙真也加入了节目。 有关人士透露说：「他们对音乐有深刻的理解，会产生别样的化学反应」。最让人无法忽视的是爱豆阵容。 陆星材已经涵盖了歌唱、演技和综艺等多个领域。 而拥有独特综艺感的Hoshi和作为4代女团佼佼者之一的Karina的加盟也令无数观众和粉丝异常期待。



《Syncro You》方面表示：「六位主持人将齐心协力爆发出强大的协同效应，他们之间的嗓音对决将是看点之一，在AI打造的相似度99%的舞台中为了找到真正的1%真人演唱，他们将展现出顶级的表现。」

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