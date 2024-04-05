《泪之女王》朴成焄荧幕形象惨遭定型！想演喜剧和好人，无奈朋友观众都认为「反派角色更出彩」

《泪之女王》主演金秀贤、金智媛、朴成焄、郭东延近日做客Netflix采访节目，公开了不少各自的TMI。 其中朴成焄透露其实很想演好人和喜剧角色，可惜遇到了现实的阻碍。

《泪之女王》讲述财阀夫妻结婚3年后破镜重圆的故事，随著剧情进展发现不止是爱情剧，还加入了悬疑、推理、复仇等多种元素，越来越精彩。 朴成焄饰演海外归来的神秘金融男「尹殷盛」，在最新一集中露出了令人惊悚的真面目。



采访中，朴成焄被问到更喜欢好人还是坏人角色，认真地说虽然主观上想选好人，但朋友和观众都说演反派时给人留下的印象更深，所以决定「顺应民意」选坏人。



问到在《泪之女王》里最想要的角色时，金秀贤选会长「洪满台」、郭东延选剧中儿子，朴成焄则pick郭东延饰演的财阀家傻儿子「洪秀哲」：「这个角色有很多喜剧成分、很有趣，我个人也很喜欢喜剧，一度很想要这个角色。 」





其实朴成焄本人很有幽默感，聊到最近买了狗狗自动喂食机、在他忙於拍戏时十分有用，主持人请他对爱犬讲一句话，朴成焄：「汪汪汪汪...」（认真脸）XD



▽朴成焄爱犬Box：



朴成焄之前也曾吐槽拍完《黑暗荣耀》痛失本名、所有人都称呼他「宰寯」，反派形象真的深入人心！没想到在《泪之女王》还是相似的配方，现在大家更想看他演好人还是坏人呢？



此外，《泪之女王》一共16集，本周六即将更新第9集，传说中更加精彩的后半段即将展开！



▽金秀贤、金智媛、朴成焄、郭东延做客Netflix大聊TMI：



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