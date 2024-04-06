【韩网热帖】因为IU演唱会门票事件而再次被提及的《藉口GO》场景

IU演唱会门票一向很难抢，这次经纪公司还施行了「隐形御史制度」（暗查制度），有人举报就会严查，揪出超100起非法交易。

不过有粉丝被误抓，不仅没能听到演唱会，还被粉丝会永久除名，觉得很委屈的他通过网路曝光了事情的来龙去脉，引得不少网友气氛，最后经纪公司出面道歉才平息。

IU公司抓黄牛矫枉过正，无辜粉丝受牵连！EDAM终於道歉了

於此同时IU作客《藉口GO》时提到的演唱会场景再次火爆於网路，当时刘在锡和梁世灿提到了演唱会，两人都说门票很难抢，没想到IU很大方地邀请两人参加，直接说「来吧，来吧」。



网友们再次看到这一幕，结合最近的风波，纷纷表示：

1. 只有粉丝可怜死了

2. 粉丝们看到这个场景当然会生气了，为了去看你的演唱会费尽心思，你以为大家都愿意出高价买黄牛票吗

3. 艺人其实是官职吧，追星的人才傻

4. 粉丝只是找朋友帮忙，却被当作代抢，票还被没收了，歌手本人就能请朋友无券入场，那粉丝的友情也不是友情罗

5. 很多人都不知道，邀请票都是单独列出来的，不在售票范围之内

6. 直接送票的行为让抢票的人都成了大傻子

7. 累死累活抢到票进去之后发现最好的位置都是邀请票，谁看了不生气啊

8. 有些歌手绝对不设邀请席，全都放出来让粉丝抢票，这就是明显的对比啊

9. 是经纪公司不做事，不要骂IU

10. 不能找代抢，也不能废除邀请票，还不能找朋友帮忙

11. 他们其实是为了抓黄牛和代抢，只不过波及到了无辜的粉丝，但是不仅没抓住好黄牛和代抢，反而让粉丝倒楣了

12. 明星就是新兴贵族啊

13. 你也不能说IU完全没有责任，她可是公司三大股东之一啊

14. 最近偶像团演唱会都没有邀请票了，连成员自己都没有几张

15. 完全没想到啊，在这种场合这么轻松地送票，却对粉丝那么严苛

16. 我看还有粉丝爆料还没收到退票的钱，感觉退票也很难

17. 艺人靠一句话就能拿到票，普通粉丝自己花钱买还要被骂，摆出那么多证据最后也没能进场，太恶心了

18. 别在废话了，不然只会让大家更反感

19. 粉丝是什么贱民吗？看来只有脱离K-POP圈才是正解

20. 看来邀请票不需要确认本人啊

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