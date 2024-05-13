朱智勋与韩孝周是否存活！《支配物种》竟是反派大获全胜！留第二季伏笔~（EP.9– 10完）

[有雷] 《支配物种》10集已完整公开，不过最终结局却令人惊讶。多方访查之下，朱智勋查出了当年爆炸案的幕后主使，李茂生也发现了道森集团以许多手段来阻挡BF集团的研究。尹自由虽然答应延后把自己的器官全换掉的计画，却因一场意外而必须实现自己所说的话…

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在BF集团尹自由（韩孝周饰）向全国发言即将首先置换自己的所有器官后，引发各界哗然。研究总监温山（李茂生饰）对外表示并不会依照尹自由的说法进行。保镳禹采耘（朱智勋饰）找上了总理的母亲，原来前总统临时决定前往军事基地视察的行程，女儿是知道的，并且透露给了自己的先生鲜于根。禹采耘的战友背了黑锅入狱，但实际上主谋也另有其人。禹采耘必须前往杜拜找寻真相，而他出发前与尹自由的约定，就是等他回来才可以进行手术。



尹自由约了伪装成牧师却能洗脑他人，短时间内造成金深救教授死亡的「工程师」池顺元，但尹自由赶到现场时池顺元却遭人袭击失血过多，他要求到BF接受器官移植，尹自由带著他上车，但车辆却从顶楼坠落，造成尹自由多处脏器破裂，迫不得已的状况下她必须进行全身器官移殖。BF也请来了所有医学权威来协助进行手术。



总理鲜于宰（李熙俊饰）藉此机会揭发父亲的罪行，并且辞去总理一职，接手了道森集团，也得到了BF集团的研究成果硬碟。道森派去BF的内鬼郑海登，虽然藉机逃脱监禁，却也在驾车离去时发生车祸，头部受伤导致她失忆。禹采耘返国后发现尹自由身受重伤，正在接受手术，而他也必须抵挡入侵BF的武装部队，历经一阵血战后，最终也倒卧在血泊中。



BF集团除了被武装部队攻击，就连系统也遭到骇客入侵，似乎影响到「蒋英实」的功能，以及许多程式开始遭到窜改。最后镜头停留在尹自由曾想念妹妹时总会来到的A区，只听见了尹自由问「英实，我在哪里？」，而禹采耘也就此苏醒，是否为第二季留下伏笔？



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