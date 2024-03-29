海外旅行必带随身物是什么〜成勋的回答令人哭笑不得！从小就有飞行梦自然爱上跳伞！

主演多部韩剧《婚词离曲》《完美的结婚公式》《死期将至》的男神成勋终於再度来台与粉丝们见面了！这次他留著卷卷的长浏海发型，多了一种浪漫的感觉，而他也不忘向粉丝们喊话，明天一定要与大家开心玩乐。

成勋最近除了戏剧也跨足话剧《ART》的演出，提到演出话剧是否有不适应或是困难的地方？成勋胸有成竹的表示，完全没有不适应，不过当然话剧的演出与电视剧总是不同，话剧是完全LIVE的演出方式，如果有遇到什么状况，这出戏都必须要继续下去，不能喊卡。

他也提到演出话剧《ART》时发生的小趣事，某一次演出当中，他说错了台词，大约跳过了5分钟的剧情而念出了后面的台词，虽然他的态度从容不迫，所以观众们并没有察觉有什么状况，但是对於和他同台演对手戏的演员来说，当下应该会觉得很错愕，不过应该因为大家都是很有经验的表演者，所以当作没事完全继续演下去，让他印象深刻。



成勋在《死期将至》中的跳伞演出也是令人印象深刻，到底是什么样的契机让他爱上跳伞的呢？成勋表示自己从小就有飞行梦，即使在梦中也总想著自己在空中翱翔，所以喜爱跳伞也算是实现自己的梦想。成勋也欢迎喜爱跳伞的朋友，先尝试进行跳伞体验，就是与跳伞指导员一起跳的方式来体验在高空中的感受，而像他这样已经相当专业的跳伞者，才可能自己进行跳伞。



食量超大的成勋也曾多次分享过自己的减重经验，这次来台是否有想要吃的美食清单呢？成勋说今日还无法放心的大吃，因为明日有见面会的表演日程，也有一个与粉丝共进餐食的活动，所以在公开活动结束后才有可能稍微放松一下。虽然说对自己的身材管理相当严格。但成勋也认为人生不能没有美食，也不能全年都处在急於减重的状态，所以真的真的很饿的时候，就吃吧〜



最后问到成勋外出时是否有什么必备的随身小物？他竟直接回答「内裤」！因为真的需要「随身」，令人哭笑不得。后来请他针对「海外旅行时的必备小物」分享其中一个，没想到成勋想破了头都没有「手机」以外的答案，他表示要出国的话就拿了护照与简单衣物就可以出发了！真的是相当随兴又自然的一位。



成勋《Sung Hoon 2024 FAN MEETING in TAIPEI》3月30日下午将於新北市政府多功能集会堂与粉丝们相见，KKTIX网站及全家便利商店机台仍票券销售，明日也有现场售票，欢迎粉丝们一起来玩！

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