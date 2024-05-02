朱智勋重伤靠最新技术续命！《支配物种》韩孝周事业成功的背后竟是因为痛失孪生姊妹！（EP.5– 6）

[有雷] 新科技题材《支配物种》朱智勋竟然成为韩孝周的实验对象！身受重伤的朱智勋植入了韩孝周实验室尚未试验完成的最新技术，奇迹似的恢复了。韩孝周投入培养肉的研究并非指出自於绿色环保意识，而是因为失去了最亲的双胞胎妹妹……

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尹自由（韩孝周饰）拜访总理未果而折返，却在接近公司时遭遇攻击，双方发生枪战，贴身保镳禹采耘（朱智勋饰）在过程中遭遇严重枪伤，失血过多的他被送到实验室，尹自由与团队以最新培养液注入他的身体抢救，在观察数日后，禹采耘竟奇迹似的复原，伤口也完美愈合，甚至他在战时因历经爆炸而失聪的左耳，因植入新芯片变得听得见一般人无法听见的超高频率，让他不得不戴上单耳降躁耳机。



禹采耘认为尹自由将自己当作实验对象，甚至想要因此将技术推行上市大赚一笔，不过尹自由终於道出了自己投入培养肉研究的真正主因。大学时的她曾有个比自己更聪明的双胞胎妹妹，却罹患了类似人类的狂牛症，只能躺在病床上抽搐并因此离世。因此让她决心研究出最先进技术的，并非想要称霸肉类供应链，而是后悔无法救回妹妹的心情。



禹采耘虽是前总统派来就近调查尹自由的一颗棋子，但当他发现前总统的孙子，及现任总理（李熙俊饰）似乎对尹自由的BF集团以及尹自由别有用心，并且总理之父亲更因为追求长生不老而出价希望买下BF集团所有技术，让禹采耘开始怀疑前总统遭遇袭击而被炸断了双腿，认为有内鬼外泄行程等，他所说的话是否为真？禹采耘开始有了自己的判断。



不过经历本次的事件之后，禹采耘前来应徵保镳的动机已经不再被尹自由怀疑，两人也多了一层信任感，另外禹采耘也与另一位保镳不打不相识，两人仍在调查之前与勒索病毒相关的内鬼金教授之死，发现他因妻子罹癌而时常出入病友团体，禹采耘与搭档共同追逐可疑人物朴尚珉时，搭档却遇刺大量失血……



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