韩孝周正面迎战国家总理！《支配物种》组织内鬼不断，最强保镳朱智勋揭开关键秘密却遭革职！（EP.7–8）

[有雷] 《支配物种》终於即将进入剧情最高潮，朱智勋在任务中痛失拍档，却也发现自己除了灵敏听觉外更拥有怪力，总理李熙俊想独占韩孝周BF集团的人工器官培养技术，韩孝周只好先发制人，抢先向全国公开自己的计划。

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禹采耘（朱智勋饰）在追赶嫌犯中痛失搭档金镐升，自己也被警方所逮捕，当时CCTV所拍下他拥有怪力可将员警甩到高处，令人匪夷所思。不久后禹采耘获释，原以为是代表尹自由（韩孝周饰）为他做保，但一步出警局就被请到特定地点与总理鲜于宰（李熙俊饰）会面。



总理对於禹采耘从濒死状态被救回，并拥有怪力，认定他接受了BF的人工器官，不过禹采耘仅表示是身上所穿的「感测西装」发挥作用，总理不信邪还脱下外套，认真想与禹采耘过招，只见禹采耘大手一挥，总理竟然鼻子开始血流如注，这规模还不只是一般的流鼻血，让禹采耘也大吃一惊。原来鲜于宰本身是血友病患者，BF的技术极有可能让他重生。



总理要求与尹自由单独对谈，也表达自己自愿成为下一个受试者，尹自由要求全人民共享成果，只要通过特殊法令允许复制人体器官即可，不过鲜于家族却只想要独享长生不老的技术。禹采耘对於多年前的总统视察军营爆破案仍心存怀疑，他几乎已确认这起爆炸的主谋并不是前总统怀疑的尹自由，但当时前总统对人造器官的议题相当排斥，主谋似乎可能是总统的女婿，也是总理的父亲。



尹自由再度发现团队中除了已死去的金伸救教授外，仍有内鬼造成保镳金镐升的死亡，最终他们确定并逮捕了郑海登法律顾问，郑海登的确与总理父亲的道森集团通风报信，泄露BF尹自由与保镳的行踪。尹自由利用高端仪器获取郑海登的脑波，但郑海登并不愿妥协招供，此时她揭露禹采耘成为尹自由的保镳也是被安排的，尹自由又再度对禹采耘燃起了警戒，并且将他革职，请他立即离开BF集团。



尹自由为了抢得先机，安排虚拟记者会，向全国各地民众同步宣布自己即将公开招募人工器官自愿受试者，也说明了自己多年前也曾经试验过但是失败，造成受试者的死亡。并且尹自由表示自己也将成为最主要的受试者，她打算将自己全身上下的器官全部换成人工制造的。而在此同时总理也向全国人民发表谈话，大力抨击尹自由的计画。人民该相信谁？



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