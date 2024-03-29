李光洙确定出演刘在锡&柳演锡新综艺《只要有空》，阔别《Running Man》三年重回电视综艺

李光洙离开《Running Man》约3年，将於4月23日亮相刘在锡和柳演锡主持的新节目《只要有空》，担任该节目第一位嘉宾。

根据SBS电视台，李光洙将参与SBS新综艺节目《只要有空》的首次录制。 《只要有空》是一档街头综艺节目，由刘在锡和柳演锡共同担任MC，利用日常生活中的短暂空隙赠送幸运，主打与市民们直接互动并带给他们笑声、没有刺激性或各种设定，将於4月23日首播。



刘在锡和柳演锡在网综《mini藉口罢了》展现了不错的化学反应，虽在《Running Man》和Netflix综艺节目《嫌疑犯就是你》等节目中也有过合作，但作为MC合作还是首次。

同时，这是李光洙自2021年6月离开《Running Man》后经过相当长时间的综艺回归，即便算上2021年8月为宣传新片担任《我家的熊孩子》特别MC，也已时隔2年8个月。



李光洙作为SBS招牌综艺节目《Running Man》的元祖成员，从2010年7月开始活跃了约11年。 随著《Running Man》人气遍及全球，李光洙也跻身韩流明星行列。

李光洙通过《Running Man》结识刘在锡，离开节目后后仍与其合作了Disney+综艺《韩星地带：逃脱任务》和Netflix综艺《韩国No.1》，在《Running Man》这边则不时通过电话与成员们互动。 这将是李光洙离开《Running Man》后第一次与刘在锡在SBS综艺节目中重逢。



此外，《只要有空》由《Running Man》崔宝弼PD和Netflix综艺《海妖的呼唤：火之岛生存战》蔡真娥（音）作家共同打造，将於4月23日晚10点20分作为SBS脱口秀《强心脏VS》的后续节目首播。

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