瘦瘦高庚杓回来了！看剧照就觉得很搞笑的《没有秘密》预告让人笑破肚皮的剧情！

JTBC的新水木电视剧《没有秘密》5月即将公开，今日首度公开海报以及剧照、预告等，透过正在进行「速报」的主播高庚杓，似乎无法控制自己的嘴巴？！

《没有秘密》剧情描述一位无法控制自己舌头的主播宋基白，与充满了热情的综艺节目作家温宇宙相遇后，展开了一段幼稚又没礼貌故事，属於人生反转电视剧。高庚杓也表示「将毫无谎言的展现出所有秘密」给大家，第一波的主视觉以及预告就已经吸引了观众们的好奇心。



高庚杓饰演的宋基白是一位给人「脑性男」「金汤匙」「高资历」等形象，并且在某些状况下不会SAY NO拒绝的好好先生，以这样的处世之道在韩国职场撑了8年之久，终於即将走上主播台，被选为FM主播。海报上写著「这是紧急报导，虽然是我的嘴巴却无法随心所欲」，试图逃离新闻台的高庚杓引人发笑，到底是什么样的状况让基白如此心慌想逃？



不仅是不能说出谎言，就连心中没有那样的想法也说不出那样的话，这才是最大的危机，也是高庚杓所指的「虽然是我的嘴巴却无法随心所欲」，被解读为吃了诚实豆沙包的他，必须靠著仗义直言这样的魄力生存下去，也颠覆了他8年来在公司所树立的形象。穿著端正的主播本应冷静的面对镜头，他却因为这样的状况而疯狂跳脚，成为一大笑点。



制作组表示，公开的剧照与预告中，连1％秘密与谎言都不能存在的基白，带来反转的人生。演员高庚杓即将尝试大胆的搞笑演技，个人特色十足。另外综艺作家全宇宙（姜汉娜饰），韩国演歌歌手金正宪（朱钟赫饰）也将揭开神秘面纱，请大家期待他们会以什么样的故事展现比综艺更有趣的电视剧。



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