一觉醒来成寡妇！《HIDE》李宝英坚信老公绝非轻生，谜样证人李敏载究竟是敌是友（EP.1–2）

[有雷]最新悬疑电视剧《HIDE》终於开箱，李宝英在与友人断片后不省人事回到家，隔天起床还送老公出门上班，接下来却发现老公失联，不久后竟然收到老公已成为一具焦尸的消息……观众们都知道李茂生绝对还活著，但他到底为何以杀手的样态重新登场？

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罗文英（李宝英饰）前职为检察官，与丈夫车成宰（李茂生饰）为车雄律师事务所的共同代表。文英久违地与友人相约喝酒，却不胜酒力醉倒，隔日在自家醒来，却完全不记得发生什么事。一下楼只看见体贴的成宰正在为女儿准备早点，就像平时一样的和乐，成宰手上割伤贴了个卡通OK绷就匆忙出门了。



不久后文英却接到律师事务所打来的电话，说成宰没有出现，需要文英帮忙去出席开庭，大家怎么也联系不到成宰。文英硬著头皮到了现场，见到了气呼呼地金山物产马江组长，以及一位眼神游移的神秘证人都振宇（李敏载饰）。但最关键的被告女子，却趁机逃脱，让庭审无法顺利进行。而金山物产的组长一脸凶狠，警告文英「你先生不是你想像中的那种人」，都振宇也说著一样的话，暗示著成宰进行了许多文英不知道的勾当。



文英仍联系不上老公而心急如焚，看见隔壁车辆中的驾驶贴著与老公一样的OK绷，甚至不惜上演飞车追逐，差点出了车祸。回到律师事务所的文英，此时才惊觉老公已经负债30多亿韩元，事务所也已经好几个月发不出薪资。也担心老公的失踪并不单纯，是否有债务上的纠纷？没多久，文英就收到警方要她前往认尸的通知，烧毁的车中，成宰也成了一具焦尸。



痛哭失声的文英不信成宰会选择轻生，坚持进行尸体解剖，却被成宰的母亲拒绝，而直接火化了尸体。事务所收到了来自成宰寄送的遗书，似乎更说明了轻生的事实。文英在家中也收到一个没有寄件人的包裹，打开却是一双高跟鞋以及成宰的手写信，要她整理一下鞋柜，没想到文英在鞋柜中竟发现了两个装满了现金的鞋盒，还有很多受益人指定为文英的保单……这让文英更混淆了。



女儿小春突然传来受伤消息，幸好有邻居河妍珠（李清娥饰）帮忙照顾，但女儿说到自己受伤的原因，是看到对面有一个很像爸爸的人，於是横越马路。文英开始抽丝剥茧，觉得当日出庭看见的马江组长以及证人都振宇都很可疑，尤其都振宇一直出现在自己身边，文英追了上去，都振宇看见她奋力追逐而跌倒受伤，於是说自己并非案件真凶，而当日脱逃的被告女子已经死亡。都振宇正在暗自调查中，也与文英约好在夜晚山边会面。



文英一约开车来到目的地，却有人早一步抵达，并且冲撞骑乘机车的都振宇，振宇往桥下跑，该男子手持长枪向振宇射击，镜头一拉近，竟是文英的丈夫车成宰！都振宇曾被马江的人绑架，他看似偏向挺车成宰这一边，但为何成宰却想置他於死地？



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