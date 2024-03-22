恶势力终将瓦解！《金字塔游戏》成功被金知妍翻盘！结局却暗示游戏难以断根…（EP.9– 10完）

[有雷] 新型校园霸凌电视剧《金字塔游戏》已播出最终回，金知妍如何利用同学们心思的动摇而推翻了白莲集团的恶势力？张多雅过去又是受到什么样的委屈而成为冷血残忍的公主？大家终於回到了原本朴实的校园生活，恶人全都受到应有的惩罚，校园暴力能就此消失吗？

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校庆日同时也是金字塔游戏的投票日，即将出道的艺琳登上舞台演出后，却被发现晕倒在泳池边而紧急送医。白夏凛（张多雅饰）剪了短发，这次要求改变规则，选出固定的F等级以便大家随时霸凌，但盛秀智（金知妍饰）不同意，并觉得之前有人违反规则随意欺负非F等级的人也并未得到惩罚，於是她提出，如果有一半以上的人将手机中的投票APP删除，就应该永远废除这个制度。同学们一个个站了起来，从最弱势的明慈恩开始，就连时常面无表情的班长徐道雅，最终也删除了APP，真正推翻了金字塔游戏。



学生们鼓噪并大打出手的样子，早已被秀智请道雅放置好的隐藏摄影机拍下，并即时开启直播，证实了校园暴力。校内老师正忙著来到教室处理，一直以来与秀智联手的友莉哥哥，潜入教务处拿到了班主任电脑中的资料。秀智回家一看，发现试题外泄，就连班主任本人也未达到录用标准，所有的证据一次爆料，由已经离职的老师与记者联系，白莲集团不得不切断与白夏凛的所有关系，并退出教育事业。就这样，白夏琳成了无亲属者。



白夏凛原本名为梁素恩，是住在「天空之家」的孤儿，刚转学来的时候被同学欺负，明慈恩想劝阻大家却不小心说出了她是孤儿的事实，反而让霸凌的同学更加无法无天，因此素恩对明慈恩始终怀恨在心。最后素恩被白莲集团所领养，成了任性的公主，奶奶却也放纵让她的暴戾之气越来越严重，更想报复这一切。



秀智认为白夏凛已是加害者，就算现在提出自己也曾经受害，那也无法洗去她加诸在其他人身上的霸凌行为，许多与白夏凛同一阵线的学生们都遭到退学处分，仅有秀智等五人继续留在学校。学校也因此改了名字，重新开始。不过新转来的双胞胎似乎也有著想要玩金字塔游戏的念头……



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