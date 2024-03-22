曹政奭歌手出道MV邀孔晓振&金大明当主演，《花样青春冰岛篇》PD、好友郑尚勋&文尚勋齐出动

孔晓振和金大明是曹政奭在《嫉妒的化身》和《机智医生生活》的合作搭档，这次曹政奭挑战当歌手，一众老友全都过来出力啦！

据韩媒，孔晓振和金大明将为曹政奭歌手出道曲MV担任男女主角。 孔晓振和曹政奭在2016年韩剧《嫉妒的化身》及2019年电影《飙风特警队》有过两次合作，出道以来只在2003年为歌手李秀英拍摄2只MV，这是她时隔21年再度出演MV。





金大明和曹政奭在2015年上映电影《独家报导：良辰杀人记》首次合作，2018年再合作犯罪动作片《麻药王》，最有名的当数2020年开播的tvN经典剧集《机智医生生活》。 两人在剧中分别饰演妇产科和肝胆胰外科助理教授，2022年曹政奭举办粉丝见面会时，主演们组成的乐队「美都与Falasol」还偷偷跑到现场应援，友谊十分感人。





曹政奭2004年作为音乐剧演员出道，20年来演了不少电影和电视剧，今年与Netflix联手挑战新人歌手出道计划《新人歌手曹政奭》，之前开通悄悄的YouTube账号就是计划的一环。



除了孔晓振和金大明，曹政奭圈内知名好友郑尚勋将出任娱乐公司代表，谐星文尚勋也会为出道企划出力。 导演则由《新西游记》《花样青春》《懂也没用的神秘杂学词典》梁正宇PD担任，亦是曹政奭与梁PD在《花样青春》冰岛行之后时隔8年再度合作。

▽之前低调开通、被IU转载的曹政奭YT频道：



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