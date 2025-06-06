《比天堂还美丽》余韵犹存！孙锡久深情告白金惠子：镜头不会说谎，她的自然无法模仿

演员孙锡久（孙锡求）近期在接受媒体采访时，盛赞在《比天堂还美丽》中合作的资深演员金惠子，表达了深深的敬意与感激。 他直言：「金惠子老师的演技没有一丝虚假，是真挚的魔法。」

6月5日上午，Disney+原创影集《血谜拼图》女主角金多美於首尔接受采访，饰演剧中重案组刑警「瀚泉」的孙锡久则透过访谈分享近况与心路历程。 《血谜拼图》讲述10年前未解连环杀人案再度重启，主角们追查真相的悬疑故事。 巧合的是，孙锡久主演的JTBC电视剧《比天堂更美丽》也在同一时期播出。



在《比天堂还美丽》中，孙锡久饰演「高乐俊」，与金惠子饰演的角色展开夫妻对戏，两人的细腻演技受到热烈关注。由於该剧播毕后未另行安排专访，孙锡久藉此机会补充感想：「很遗憾当时没能好好聊聊，但我想说的是，金惠子老师演推理剧也一定很厉害。」他以轻松语气开场，却紧接著展现出深层的敬意。

孙锡久表示：「有人说『镜头不会说谎』，我在老师的演技中深刻体会到这句话的真意。 那是一种真正『诚实』的表演。」他坦言，尽管自己也努力让心境归零去演戏，但金惠子的自然流露却是无法模仿的境界。



回忆起拍摄现场，孙锡久分享了最初的不安：「我当时只是『如实地』去演，内心其实非常焦虑。 导演给我看剪辑版本后安慰我说『很好，就这样演就行』，我才得以继续下去。」

他更强调金惠子的演技无法用「演出」来形容：「即使只是自言自语，也自然得让人忘记那是戏。 她的演技是一种魔法。 这不是靠时间或技巧就能学会的，而是来自她一生真诚生活的积累与沉淀。」



孙锡久甚至表示，观看剧集时他经常按下暂停键，因为那份真实的情感让他错以为自己真的爱过某个人。 他动情地说：「我非常感谢老师让我有这样的感受，也因为她，我更加满意自己的演出。 虽然我一直追求那样的演技，但拍戏久了，人难免会想变得『聪明』。 老师就是那道指引我方向的灯塔。」他最后补充：「《比天堂还美丽》是我最近拍完的作品，它不只是部剧，而是一个会改变我演技方向的重要契机。」

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