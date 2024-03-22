《财阀X刑警》明日完结！主演发表剧终感言，安普贤：「和好团队合作，无比幸福」

人气刑侦韩剧《财阀X刑警》今明两天播出最后两集后完结，电视台SBS公开了主演群剧终感言及最后一集剧本认证照。

财阀三世刑警陈利手／安普贤饰演



安普贤扮演「陈利手」中二、搞笑却又有头脑也能轻松挑战打戏，成功更新人生角色，他说：「能和那么好的人们（团队）一起合作，是无可比拟的幸福时光，所有人结为一体努力拍摄，希望观众们也能好好的收到这些愉快的能量，真心感谢《财阀X刑警》所有人，望大家多多关注到最后一集。」

重案一组组长李蔷贤／朴智贤饰演



朴智贤为《财阀X刑警》剪短发，还首次挑战Girl Crush刑警角色，和安普贤同样获得肯定。她表示：「真心感谢大家这段时间收看《财阀X刑警》。在追求新挑战的过程中难免会有失误，但幸好有一起制作作品的优秀人士们，能好好的结束，非常感谢。」她也暖心的提到其他角色：「不只是我饰演的蔷贤一角，也感谢大家喜欢和支持我们电视剧里所有角色。」

重案一组刑警朴准永／姜相准饰演



姜相准饰演的朴准永稳重、理性，但和陈利手不时有冲突，现在已好好展开Bromance。他自己也敲碗第二季，表示：「大家献给《财阀X刑警》的爱和时间对我来说是最珍贵的FLEX，真心感谢大家抽出宝贵的时间和关爱。身为忠实观众之一，希望能推出第二季，希望『重案一组』能再次见面。」（‎第二季确定制作消息点此前往）

重案一组忙内刑警崔憬趁／金伸比饰演



饰演陈利手的头号粉丝、说话直来直往的忙内刑警，金伸比话中很不舍：「这么快就要结束了，很不舍得，感觉时间过得真快。」还感性的说：「感谢一直以来陪伴我们的许多观众，和为了完成《财阀X刑警》而努力的每一个人。从遇见的瞬间开始，拍摄过程就非常有趣，当然我也不会忘记所有的人。」

今晚播出的倒数第二集（15集），SBS已抢先公开一则片段，陈利手要面对的最新案子死者竟是自己父亲陈明铁，最先发现的刑警告诉了他，陈明铁喝的酒里验出过量的安眠药，可能会以自杀侦结案子。陈利手前晚才刚见过父亲，不欢而散后，便天人永隔？陈利手落下泪来。



15集将在今晚播出，观众可於Disney+晚间10:30准时收看。



另外，有消息明晚主演们会在首尔某处一同观看最后一集（16集），再次展现了「重案一组」非凡友谊（主演先前在‎节目《强心脏VS》‎便提过加上饰演法医尹智愿的郑嘉熙五人，很快就变成好友还在拍摄期间和剧组出游）。朴智贤昨日还发了文表达舍不得送走《财阀X刑警》。



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