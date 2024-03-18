《財閥X刑警》大獲好評準備拍攝第二季！SBS表示：「安普賢、朴智賢正在協調拍攝日程」

本週即將進入大結局的人氣電視劇《財閥X刑警》，由於明快又幽默的劇情開展，加上一個個案件精彩追兇，大獲好評。今日也由SBS直接表示將準備第二季啦！兩位主演安普賢與朴智賢都正在協調拍攝日程中喔，可望原班人馬演出！

SBS金土電視劇《財閥X刑警》傳出即將準備拍攝第二季的好消息！作家已經著手撰寫第二季的劇本，而主要演員群如安普賢、朴智賢等也對於第二季的拍攝正在積極討論中，也正在協調拍攝的日程。這對於喜愛這部電視劇的觀眾們來說無疑是天大的好消息，大家可以敲碗期待了。



《財閥x刑警》劇情描述一個不愁吃穿，熱愛生存遊戲而且擅長經營SNS的網紅財閥三代陳利手，因特殊的事件而順理成章進入了重案組成為刑警，不僅愛玩，同時他身手矯健加上熟知法律，讓他從一個大家眼中的富家公子，逐漸被組內同仁們認可，成為一個真正的刑警。除了伸張正義，他更有一副善良的心腸，時常幫助案件中的弱勢人士，不同於一般大家概念中的有錢公子，而多了一分親和力。



人物設定的成功也讓安普賢人氣直升，觀眾們都認為他遇見了全新的人生角色，五月更即將來台舉辦粉絲見面會。劇中他除了利用自己的財閥身分進行不同方式的調查以外，更會以不同視角看出別人所沒察覺的線索，完全稱得上是一位聰明的刑警，帥氣的外型加上暖男行徑，私生子的身世更令人對他多了一分同情。劇中他與朴智賢的粉紅戲碼還不夠多，是否留待第二季繼續發展戀情呢？



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