《財閥X刑警》明日完結！主演發表劇終感言，安普賢：「和好團隊合作，無比幸福」

人氣刑偵韓劇《財閥X刑警》今明兩天播出最後兩集後完結，電視台SBS公開了主演群劇終感言及最後一集劇本認證照。

財閥三世刑警陳利手／安普賢飾演



安普賢扮演「陳利手」中二、搞笑卻又有頭腦也能輕鬆挑戰打戲，成功更新人生角色，他說：「能和那麼好的人們（團隊）一起合作，是無可比擬的幸福時光，所有人結為一體努力拍攝，希望觀眾們也能好好的收到這些愉快的能量，真心感謝《財閥X刑警》所有人，望大家多多關注到最後一集。」

重案一組組長李薔賢／朴智賢飾演



朴智賢為《財閥X刑警》剪短髮，還首次挑戰Girl Crush刑警角色，和安普賢同樣獲得肯定。她表示：「真心感謝大家這段時間收看《財閥X刑警》。在追求新挑戰的過程中難免會有失誤，但幸好有一起製作作品的優秀人士們，能好好的結束，非常感謝。」她也暖心的提到其他角色：「不只是我飾演的薔賢一角，也感謝大家喜歡和支持我們電視劇裡所有角色。」

重案一組刑警朴準永／姜相準飾演



姜相準飾演的朴準永穩重、理性，但和陳利手不時有衝突，現在已好好展開Bromance。他自己也敲碗第二季，表示：「大家獻給《財閥X刑警》的愛和時間對我來說是最珍貴的FLEX，真心感謝大家抽出寶貴的時間和關愛。身為忠實觀眾之一，希望能推出第二季，希望『重案一組』能再次見面。」（‎第二季確定製作消息點此前往）

重案一組忙內刑警崔憬趁／金伸比飾演



飾演陳利手的頭號粉絲、說話直來直往的忙內刑警，金伸比話中很不捨：「這麼快就要結束了，很不捨得，感覺時間過得真快。」還感性的說：「感謝一直以來陪伴我們的許多觀眾，和為了完成《財閥X刑警》而努力的每一個人。從遇見的瞬間開始，拍攝過程就非常有趣，當然我也不會忘記所有的人。」

今晚播出的倒數第二集（15集），SBS已搶先公開一則片段，陳利手要面對的最新案子死者竟是自己父親陳明鐵，最先發現的刑警告訴了他，陳明鐵喝的酒裡驗出過量的安眠藥，可能會以自殺偵結案子。陳利手前晚才剛見過父親，不歡而散後，便天人永隔？陳利手落下淚來。



15集將在今晚播出，觀眾可於Disney+晚間10:30準時收看。



另外，有消息明晚主演們會在首爾某處一同觀看最後一集（16集），再次展現了「重案一組」非凡友誼（主演先前在‎節目《強心臟VS》‎便提過加上飾演法醫尹智願的鄭嘉熙五人，很快就變成好友還在拍攝期間和劇組出遊）。朴智賢昨日還發了文表達捨不得送走《財閥X刑警》。



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