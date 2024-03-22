養劇派摩拳擦掌！Disney+《財閥X刑警》收官前最終高潮　誰才是幕後大BOSS

Disney+獨家跟播的《財閥X刑警》即將在本週迎來最終結局，安普賢與朴智賢組成的重案組拍檔帶著劇迷不斷破獲燒腦案件，而在進入最後大結局前，果然要解的謎題回到自己身上。究竟殺害陳利手父母的最大BOSS是誰？陳利手最後的去留為何？已經成為韓劇迷現在最熱門的討論話題。

重案組CP會撒糖嗎？

《財閥X刑警》主軸持續圍繞在重案組的故事線上，加上女主角李薔賢（朴智賢飾演）一直都是以拚命三郎為主的人設，因此跟男主角陳利手（安普賢飾演）之間的撒糖橋段少之又少。兩人最親密一次的互動竟然是李薔賢差點溺死的情況下，陳利手對李薔賢做CPR急救。

不過在最後幾集中，陳利手的心情應該婉如洗三溫暖，加上《財閥X刑警》本來就不是以愛情為主線，網友猜測可能與先前同樣是安普賢的作品《軍檢察官多伯曼》一樣，在最後結局點到為止。



倒吃甘蔗的黑馬強劇！

《財閥X刑警》在第一集播出時收視率儘管還算亮眼達到5.7%，但由於現在韓劇幾乎都是以愛情浪漫劇為主，對於警匪劇的題材話題度沒這麼熱烈。但隨著劇情發展，加上《財閥X刑警》除了燒腦之外，還穿插安普賢的「中二演技」，以及緊湊又緊張的劇情，讓收視率直線上升，最高達到11.0%，與金秀賢、金智媛主演的 《淚之女王》話題度不相上下，可說是今年最強黑馬劇。

也有不少劇迷大讚越看越上癮，等到全部追完之後要再二刷一次，也有養劇派的人摩拳擦掌，趁著週末要一口氣追完。



誰殺了陳利手父母？

李薔賢的故事線算是Happy Ending，但陳利手可就不太好過了。親生母親（李詩雅飾演）的離世第一時間指向自殺，後來連他的會長父親陳明鐵（張鉉誠飾演）在最新預告中都離奇過世，事有蹊蹺的是兩個人死因都是因為過量安眠藥死亡，由此可知似乎案情不單純，真正的兇手還沒曝光。

目前網友點出3大兇手人選，包含哥哥陳勝主（郭時暘飾演）、秘書崔貞訓（金明水飾演）以及勝主媽趙熙慈（全惠珍飾演），不少網友都希望兇手是勝主媽，畢竟若是另外兩位，對陳利手來說實在是太殘忍了。值得一提的是，陳利手最後會回到大企業當富二代，還是繼續與李薔賢攜手破案？也是收官一大看點。



第二季確定，主角群協調拍攝日程中

《財閥X刑警》被不少南韓網友譽為今年最好看的韓劇，也有人坦言原先沒有太入迷，沒想到越看越上頭，甚至已經成為自己的人生命定劇。南韓電視台SBS決定打鐵趁熱，已經宣布將準備第二季，目前作家也已經在寫第二季的劇本中！且兩位主演安普賢與朴智賢目前也已經在討論拍攝日程，江河警察局重案組有望原班人馬回歸。在迎接第二季來臨之前，請先鎖定即將在週末播出的最後大結局，一起期待收視破12%吧！



Disney+獨家跟播《財閥X刑警》全劇共16集，更新時間每週五、六晚間10:30上架新1集！

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