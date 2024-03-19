惠利友人：8年的恋情被嚼舌根，她过得很辛苦

惠利和柳俊烈的恋情已於去年划上句号的，日前惠利又因爲前男友与另一位女演员韩韶禧的热恋，再次被召回。

韩媒「E DAILY」独家采访了惠利的身边友人，对方透露：「他俩（惠利和柳俊烈）交往的7、8年间互相都很坦诚、珍惜对方，最近因为分手时间的问题被外界嚼舌根，她过得非常辛苦。 」惠利和柳俊烈於去年11月公开承认分手，两人交往了7年。

惠利的友人还表示：「他们在去年3月的时候就因为关系疏远决定各自冷静一段时间，毕竟两人交往了那么久的时间，肯定会有分分合合，当时也只是觉得因为小事而争吵而已，就这样一直拖到了夏天。 有人爆料说柳俊烈缺席了惠利去年的生日派对，这并不是事实，2022年惠利过生日时，柳俊烈替她庆祝了，邀请了朋友一起过。 但去年惠利生日时她在巨济岛拍摄电影《Victory》，所以就没办生日派对。 」

去年夏季，柳俊烈和惠利因各自的海外行程而异常忙碌，也有了更多独自思考的时间，最后才决定分手。 惠利的友人最后还称：「因为谈了很久的恋爱，所以思考的时间也很长，去年9、10月份的时候俩人谈到了分手的事情，11月时经过深思熟虑承认了分手。 」

惠利友人的发言很快在theqoo论坛上掀起了热议，韩国网友们评论：「加油，真的很可惜」、「这友人真的是大嘴巴」、「谈了7年分手，怎么可能不伤心」、「所以发IG story的时候就该说和柳、韩没关系啊，就是因为一直不说大家才误会」、「真可笑，不敢骂柳俊烈、韩韶禧，就来欺负惠利吗？」、「 看来真的是两人分手之后柳俊烈才有了新恋情啊」、「其实这样算起来，确实是分手没多久之后就有了新欢」、「总结了这两天的新闻，就是他俩分手的时间是比报导的11月要早」、「7、8年的恋情，怎么可能说释怀就释怀」等。

此外，事情发酵多日之后，18日惠利通过IG道歉，表示没料到自己一个小小的行为会带来如此大的争议，去年11月媒体公开了她和柳俊烈分手的消息，4个月后看到前任有新恋情的消息后，因为瞬间的情感起伏才发布了那样的言论（IG STORY：真有趣），为此道歉。

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