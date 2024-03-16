韩韶禧发文认爱柳俊烈！亲自公开恋爱时间线，并向惠利道歉：对不起，我还不够成熟

【韩韶禧最新发文内容】明确整理出四大点，并未自己不成熟的面貌向大家道歉。

大家好，这两天因为我的事让大家感到惊讶与受伤，想透过文章来告诉大家真相，写下这篇文章，也想尽可能让我珍惜的粉丝受到的伤害减到最小。

▶首先，我们确实抱持著良好的感情并持续交往中，但希望你们能排除「换乘恋爱」这个词。透过摄影展认识了对方，是真的，并得知有可能合作，所以才会去拜访。

▶第二，我们交换心意的时是2024年的开始，2023年初他就已经分手，听说了关於分手的报导是在11月发布的。基於这些事实，我确认了自己的情感。

▶第三，我在IG限时动态上所做的事非常糟糕且粗劣，本应安静地待著，但看到各种有关我「换乘恋爱」的谣言才暂时失去理智，做了粗鲁的行为。

我想真诚地向那个人（惠利）道歉，没能明智地处理这件事向大家道歉，无论如何我都该承担错误。

▶第四，当然会有相关的报导，但那些都不能代表我所有的想法和感受，这也是我唯一可以跟粉丝们沟通的管道，很抱歉这个突然的通知。

尽管我带来了好消息，却对粉丝们感到很抱歉，在这样的情况下，让粉丝们担心或难以入眠。

我总是以半开玩笑、半认真地方式说话，但我现在30岁了，应该展示好的一面却毁了这一切，因为我专注结果而忽略了过程。

如果让你们感到我自负和傲慢的态度，我会感到难过。但我也接受并回到原来的位置，找到我真正想做、喜欢、让自己快乐的事。



一想到粉丝为我担心就觉得心痛，谢谢支持我的人，对不起，对不起，但我也想做得更好，并学会更好地控制自己，让大家看到我更成熟的面貌。

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