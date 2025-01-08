《2025韩国第一品牌大赏》得奖名单：《热血司祭2》金成均、《她的日与夜》白瑞厚、《正年》胜熙等

由韩国消费者论坛主办，根据全国消费者调查结果而产生的《2025韩国第一品牌大赏》，昨（7）日下午举行颁奖典礼。获奖名单与典礼出席者现场照如下（按官方获奖名单顺序）：
「国内人物／文化部门（引领2025年期待品牌）」
▼引领2025最值得期待人物：李相奉设计师（이상봉，时装设计师）
▼多发展艺人（男）部门：Dex
（去年经营YouTube、担任《我是加百列》、《韩星地带：逃脱任务》、《丧尸宇宙》等综艺班底，演出电影暨影集《塔罗牌》）
▼男演员（抢镜者）：金成均
（去年演出电影《黑带出勤中》与电视剧《热血司祭2》〈KoreaStarDaily〉）
▼体育艺人部门：金俊浩（击剑国手出身）
▼多发展艺人（女）部门：罗美兰
（去年担任综艺《帐篷外面是欧洲南法篇》与《帐篷外面是欧洲意大利篇》班底，也演出电影《金派特攻队》及电视剧《正年》）
▼女演员（Rising Star）部门：朴素珍
（去年演出《凌晨两点的灰姑娘》）
▼男演员（Rising Star）部门：裴贤圣
（去年演出「韩版《以家人之名》」《重组家庭》）
▼男演员（新人）部门：白瑞厚（白叙厚）
（去年演出《她的日与夜》）
▼女Vocal部门：鲜于贞娥
（去年发行专辑《Beyond [2. White Shade]》）
▼节目（教育综艺）部门：《成绩就拜托老师了》（성적을 부탁해 티처스）
▼演技豆（女）部门：胜熙（OH MY GIRL成员）
（去年演出《正年》）
▼节目（预防犯罪）部门：《勇敢的刑警们4》
（PD李智善领奖）
▼女爱豆（新人）部门：UNIS
（去年发行迷你专辑《WE UNIS》出道，后又发行单曲专辑《Curious》）
▼女谐星部门：李秀智
▼男Vocal部门、网路综艺MC（男）部门：李昌燮（BTOB成员）
（主持《转学者》，solo发行单曲〈As always〉与正规专辑《1991》）
▼专家艺人部门：郑承济（数学补教名师）
▼女演员（新人）部门：蔡元彬
（去年演出《Sweet Home 3》、《如此亲密的背叛者》，《重返20岁》播出中）
▼卡通人物部门：《收服！迷你宝》（캐치! 티니핑；Catch! Teenieping）
▼女爱豆（Rising Star）部门：FIFTY FIFTY
（去年重组并发行迷你专辑《LOVE TUNE》与《Winter Glow》）
▼谐星部门：黄帝圣
「越南人物／文化部门（引领2025年期待品牌）」
▼男爱豆部门：（连续两年获奖）TEMPEST
（去年发行迷你专辑《TEMPEST Voyage》）
▼男爱豆（新人）部门：ARrC
（去年发行迷你专辑《AR^C'》出道）
▼卡通人物部门：《逗逗虫》（라바；Larva）
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