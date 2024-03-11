《泪之女王》「吐槽担当」罗秘书原来是她！Apink尹普美演技精彩获好评

最新开播的《泪之女王》大家都有看吗？金秀贤演入赘财阀家族的受气包活灵活现、笑果十足，金智媛的千金大小姐也很有反差萌，除此之外还有一位偶像出身的演员也贡献不少笑点，就是女团Apink主唱普美。

《泪之女王》讲述农村青年和财阀千金结婚后面临巨大危机的故事，首播两集先是铺垫金秀贤的「悲惨命运」，随即以此为基础不断抖出笑料。 夫妻俩表面看似一条心，实际上期望的方向截然相反，金秀贤竭尽全力在虎妻面前掩盖真心，心怀鬼胎的模样喜感十足。



普美饰演金智媛的秘书「罗秘书」，外表高傲内心活泼明朗，最重要是总能在适当时刻说出观众心声XD



剧中财阀夫妻感情破裂众所周知，金秀贤却突然开始关心金智媛，见她咳两声便吩咐人叫救护车，下班时还把她的手塞进自己口袋取暖。 面对这夸张肉麻的恩爱举动，罗秘书看在眼里、吐槽不止在心里：「要叫救护车吗？」「干脆吵架还比较好！」



보미 눈썹도 같이 연기함

하진짜 귀여워 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/Fc1eOjCjJu — 뽐띵 (@bbomthing) March 10, 2024

第三集预告里也有罗秘书真情流露：看到金智媛对著金秀贤花痴，满脸嫌弃地甩出一句「老天」XD



尹普美2011年作为Apink领唱及主舞出道，2012年初次涉足表演、在tvN《请回答1997》客串男主角云宰妈妈的学生时期，之后陆续在《今生是第一次》《农夫士官学校》《拜托不要见那个男人》《欧巴，我帮你谈恋爱吧》电视剧及网剧担任主角或配角，这次出演《泪之女王》， 稳定的演技和贴合角色的外形再次令人刮目相看。





《泪之女王》第二集收视率达到8.7%、比第一集上升几乎3%，剧情越来越好笑精彩！第3集将於本周六通过Netflix上线：



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