为宣传拼了！安宰弘&柳承龙模仿IU和V拍人生四格，网笑喷：「想让本尊看到」

安宰弘和柳承龙主演的Netflix新剧《炸鸡奇遇记》即将上架，今日通过官方SNS公开「人生四格」合照，其中一幕是模仿IU和V在《 Love Wins All》MV里的互动，大家觉得化学反应如何呢？XD

《炸鸡奇遇记》改编自同名网漫，讲述一台神秘机器把女儿变成鸡块，爸爸和暗恋女儿的人为让她回复原貌而四处奔走、闹出不少笑话。 目前看来饰演女儿的金裕贞只会在开头（maybe还有结尾？）客串，主要戏份则由安宰弘和柳承龙担任。



两位男主为宣传十分积极，接连挑战好几个MZ世代流行拍照pose，例如「挚友peace」「LOCO peace」等等。 （小编注：后者是韩国年轻人之间表达无语、开玩笑气人的手势，类似「yeah， so what」「哈哈真有趣耶」XD）





最亮点的当数模仿《Love wins all》MV里的四格拍照！原版MV里IU和V在废墟中找到一台自拍机器、换上婚礼的白纱裙和西装，在镜头前珍藏最后的幸福时光。MV一公开就引起众多网友泪目了！



IU后来在IG分享了这组照片，吸引到超过1600万点赞、反响爆棚：



再来看安宰弘和柳承龙的版本，两位也有不一样的可爱！不少网友表示希望IU和V本尊也看到这组照片，超好奇他们的反应XD



《炸鸡奇遇记》是《鸡不可失》《二十行不行》导演李炳宪的新作，一共10集，将在3月15日通过Netflix上线公开。预告片已让人感受到不一般的搞笑和疯癫，超期待啊！



▽最后附上IU原版MV，真的是百听不厌的好歌：



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