可望成为今年首部千万电影的《破墓》在台上映！除了四大主演外这些配角也功不可没！

3月8日在台正式上映的韩国话题电影《破墓》，自3月22日在韩上映以来好评不断，票房更直冲即将突破700万观影人次，可望成为2024年最卖座纪录以及首部突破千万观影人次的电影作品。

《破墓》剧情描述收下了巨额报酬而协助某一家人迁移祖坟的风水师、礼仪师以及巫师，在挖开了这个阴森的墓之后竟发生更难以想像的事件。片中除了崔岷植、柳海真、金高银以及李到晛演技了得之外，几位抢眼的配角也令观众们印象深刻。



在电视剧《恋慕》《Hush》《Hyena》与电影《机密同盟》《白头山：半岛浩劫》等都有演出的演员金在哲，在片中饰演前来要求移葬自家祖坟的委托人朴志瑢。在他身上发生了怪事，担心年迈的父亲以及自己还在保温箱中的儿子也遭遇同样的问题，於是求助於巫俗之术以及风水大师，希望移葬祖坟以化解厄运。而在破墓之后他也遭受到更多怪异事件，精湛演技为片中增添高度紧张感。



在电影《三姊妹》以及N台电视剧《甜蜜家园2》《遗赠的秘密》等有著令人印象深刻的演出，演员金智安更成为忠武路的明日之星，本片中她饰演一位前来协助金高银的年轻巫师，冷静沉著的表现不输年资较长的其他巫师，片中她央求不要杀掉作法事时所用的那只鸡，场面令观众们在紧张中突然感到一丝趣味。



演出多部电影与电视剧，《30天》《水泥乌托邦》《浪漫速成班》《爱的迫降》《请回答1988》等，演员金善英已是大家非常熟悉的面孔，这次在《破墓》中她饰演一位与金高银共同施法诱拐鬼神上当的巫师吴光心，带。来无比可靠的信赖感，让本片增添不少看点。《破墓》於3月8日全台上映。



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