Disney+《暴君》电影变4集电视剧，演技派男神车胜元、金宣虎同场斗戏

Disney+将推出韩国原创动作片《暴君》，共分4集播出，内文有角色介绍。

《暴君》是《新世界》和《魔女》的导演朴勋政的新力作，原本作为电影拍摄，却在途中改为4集电视剧形式。制作方表示：「我们希望充分展现这部作品高水准的娱乐性、各种角色的魅力以及逐渐升级的故事发展。 」解释了为什么从电影变更为电视剧的原因。

《暴君》的剧照也首次公开。 车胜元饰演的「林相」曾是一名间谍，他展现出了角色无可替代的力量，承担了清除与「暴君计划」相关势力的任务。



金宣和继《贵公子》之后二度与与朴勋政导演合作，新剧中，他将变身为操控「暴君计画」的「崔局长」。



金刚于扮演海外情报机构的成员「保罗」，是个打算了销毁「暴君计画」最后一个样本的角色。



最后，新人赵允秀被选为《暴君》的女主角，饰演技术人员「子京」，负责夺取「暴君计画」样本的任务。



《暴君》围绕著「暴君计划」这一项目展开，最后一个样本在配送过程中因故消失，无数人为此踏上了相互追逐、争夺之路。

此外，《暴君》将於今年下半年通过Disney+在全球范围内发布。

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