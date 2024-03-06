果然是BIGBANG大声！新歌〈Falling Slowly〉美声令人陶醉，MV金宣虎&文佳煐飙戏谱虐恋太心碎

（拜托金宣虎和文佳煐就拍这么一部虐恋吧！OST一定要找大声再唱一首！）

BIGBANG大声昨（5）日发行了数位单曲专辑《Falling Slowly》，歌曲〈Falling Slowly〉上线后很快便获得正面影响。



「大声：『这是一首关於热烈的爱情结束后，才明白且理解爱情的歌曲。』」据官方介绍，歌曲〈Falling Slowly〉是首以不插电乐器和抒情旋律构成的歌曲，新锐制作人Kit和大声携手完成一部经典电影般的歌曲，能见到大声独有的音乐世界观，将大声的声音能量最大化，留下浓厚余韵。



〈Falling Slowly〉MV也打造成电影般，找来‎《加油吧威基基2》萤幕CP金宣虎与文佳煐「第N次再续前缘」助阵‎。MV剧情倒叙呈现，时空似乎是朝鲜日治时期的京城，身为间谍的金宣虎长期监听在歌厅驻唱的文佳煐，从中产生共情。他也试图靠近她取得情报，最终两人陷入爱河。



文佳煐后来才晓得金宣虎是有企图的接近自己，崩溃之后再见金宣虎就是对他开枪。然而，造成错误开端的金宣虎却已爱到无法自拔，他曾把枪口对准文佳煐，却下不了手。最后才知道，原来MV开头染红金宣虎衬衫的不是红酒，是汩汩鲜血。



MV发布22小时已累计126万观看人次及4000多则留言，留言不是赞扬大声的歌声，就是称赞金宣虎与文佳煐的演技，如「大声的惊人声音+金宣虎与文佳煐的演技=完美」、「KPOP里最好的声音之一，大声令人惊叹，两名演员也很出色」、「金宣虎的演技真的很惊人，看他哭的时候我也在哭，他表达感情时很容易触动」、「大声甜美的嗓音和金宣虎恳切的演技相遇，默契大发」……等等。

「这要拍成电影或电视剧啊，不能就这样以MV结束」、「MV的魅力是无法用语言表达的！金宣虎和文佳煐两位主演默契度真的澈底爆发了，他们的演技和大声的歌曲完美融合，带给观众无法忘怀的感受。我们需要一部以这部MV为基底的电视剧，请把这美好作品搬上萤幕。」还有许多网友敲碗希望这部MV能扩张成篇幅更长的作品，因为「真的看不够」。

另外，大声官方推特很快便释出MV相关照片、幕后故事甚至公开分镜图，大声虽然没有演出MV，但在MV现场紧盯著MV诞生。MV导演原来是曾执导《名不虚传》、《少年法庭》的洪钟灿，洪钟灿曾和文佳煐合作《Link：尽情吃，用力爱》，‎《Link》正式制作前也曾传出会是金宣虎和文佳煐搭档，不过最后变成吕珍九和文佳煐携手合演。

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