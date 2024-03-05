「微乐客」赤峰街实体店面开张 有售SEVENTEEN、TWICE、ITZY等亲签专辑！

实体门市位於素有「宝藏街区」的赤峰街上，门市除了提供各类日、韩、欧、美专辑，「微乐客」其中还有来自「美国亲签」的韩流专辑最为特色，包括大势团SEVENTEEN、TWICE、ITZY、ENHYPEN、NMIXX等应有尽有！
另外，周边商品的数量和种类也十分多样，有粉丝追星必备的手灯、杂志、剧本集、乐谱、玩偶，甚至还有只会在「微乐客」出现的独家明星贩售周边，以及目前门市也摆放抽卡机，因应韩国歌手（团）推出专辑时会附赠小卡所设置的宠粉心意，让粉丝惊喜抽卡，也能与志同道合的朋友交换珍藏。不光如此，「微乐客」也特别设置了Newtro必备的黑胶唱片区，用最纯粹美好的方式，聆听最有感觉的音乐。
「微乐客」创办人表示：「疫情期间，不少我们熟知的唱片行一一歇业，对喜爱音乐的我来说，感到十分可惜与不舍，那何不我们自己也来开一间，让和我相同热爱音乐的人有更多去处？再加上近几个月，看到来自韩国的唱片行都来设立据点，显示出台湾唱片行的市场是供不应求的，那身为台湾在地品牌的『微乐客』，就更应该出心力，让乐迷有更多空间享受音乐所带来的美好！」，同时创办人也加码提到，即日起开设实体门市后，陆续也将著手规划，举办更多音乐相关的实体活动，例如邀请歌手（团）担任一日店长，或是举办线下签售等来拉近粉丝与歌手间距离，透过音乐的交流让市场更活络！更多详情请上「微乐客」官方FB或IG查询。
微乐客（赤峰街门市）
地址：台北市大同区赤峰街12巷5号（近捷运中山站4号出口）
每日营业时间：10：00-22：00
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