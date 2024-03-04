金秀贤新剧《泪之女王》将播出！今年已36岁但状态依旧超好，引网友热议「就是都敏俊啊、是超级童颜」

等了3年！金秀贤的新剧《泪之女王》即将在本月9日首播，该剧讲述一对财阀夫妇携手克服惊险危机，创造出奇迹般的爱情故事。

金秀贤在剧中饰演「白贤宇」一角，他是农村龙头里出身，毕业於名牌大学法学院，还晋升爲 Queens 集团法务理事。新职员时期与偶然相遇的 Queens 集团财阀三世（金智媛 饰）坠入爱河，结爲世纪之交，如麻雀变凤凰般，成为 Queens 集团的驸马。



随著剧照、宣传影片陆续公开，近日在韩网就篇以「今年37岁（韩国年龄）的金秀贤的近况」为标题的文章，引发网友们的热烈讨论。网友纷纷直呼：「用这张脸好好工作吧」、「爲什么不会老？像20几岁一样」、「晕！原来和我同岁啊？又只有我老了」、「就是都敏俊啊哈哈哈哈」、「真的一点儿都没老啊...真的不是都敏俊吗」、「就算说是20代后半段也能相信」、「看起来比《来自星星的你》时还要年轻」、「我无条件看金秀贤电视剧的理由：脸蛋很有魅力、演技也很好」、「最强童颜！几乎是张娜拉级别」、「嗯！什么时候长这么大了！！对我来说依然是宋森动ㅠㅠ」等等。



相信有不少观众都很期待他和金智媛的化学反应吧？金秀贤表示想通过这部作品展现甜蜜的魅力，还称金智媛是「善良的人」，他表示：「很能接受搞笑，演戏的时候也会根据我用力的程度反应不同，让我觉得集中力很好，感觉她现在在倾听我的话。」再等个5天...就可以看到这对夫妻啦！



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