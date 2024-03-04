出道20年的一线演员曹政奭要转型成创作歌手啦！Netflix公开《新人歌手曹政奭》最新宣传照令众人吃惊

曹政奭的全新职涯规划来了～！原来他的不露脸神秘Youtuber身份，就是这档节目的企划之一，让人更加好奇了～。

实力派兼具人气的演员曹政奭将在郑尚勋、文尚勋的协助下以创作新人歌手的身份，从 Netflix 全新综艺节目《新人歌手曹政奭》正式出道，消息一出立刻引发网友们的热烈讨论。

这档《新人歌手曹政奭》是拥有20年经验的演员、对音乐真诚、梦想成为创作歌手的曹政奭的新人歌手出道计划。他涉足电影、电视剧、音乐剧等全方位多才多艺，是个令大众「值得信赖的一线演员」，所以一公开宣传照就受到了很大的关注。最近热播韩剧《魅惑之人》也再次用演技掳获大众的心。



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喜欢把事情做好的「世界上最好的兄弟」郑尚勋将成为娱乐公司的代表，文尚勋也加入其中，一起帮助曹政奭以新人歌手的身份出道。往返於现实与幻想...三人之间的化学反应预计会带来特别愉快的笑料。20年来累积的演艺经验和所有人脉与资源会如何被运用，也将展现在大众的视野之中。



曾参与创作《新西游记》、《花样青春》的梁正宇PD将担任导演，也是继《花样青春》冰岛行之后，时隔8年再次与曹政奭、郑尚勋合作。



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