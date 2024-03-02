潜水式分手知名男星L某身份成迷！韩网挖出李瑞镇金廷恩分手旧闻，男方远逃香港简讯分手，女方节目中爆哭

这两日韩娱圈最大的瓜就是某活跃在影视剧圈和综艺界的顶流男星L某无预警分手，仅以一通简讯告知交往了4年的女友A某，气得女方在网路上大爆料。

A某揭露了两人相识六年、相恋四年的感情细节，拍私密照还疑似染病，资讯量巨大，引起了公众的广泛关注和热议。 虽然全文中只字未提L某到底是谁，但韩网上不少人猜测L某就是李瑞镇，甚至有韩媒电联他想要求证，却未得到任何解释。 事情发酵多日之后，李瑞镇终於正面回应，表示：「L某的争议并非事实，将会强硬应对严重的谣言。」

事情发生后，网友根据「简讯分手+断联」这一关键信息联想起了2008年轰动韩国演艺圈的分手事件，当时名字首字母同样为L的某男演员与K某女演员交往一年，突然在没解释原因的情况下通报分手、留下一封简讯就「逃亡香港」，独留女方在节目中哭诉无缘无故被甩、深感受伤。 而当事人就是李瑞镇和金廷恩。

事情过去15年之后，李瑞镇在节目中与罗PD闲聊时疑似回忆起当年的恋情，称「当时我逃到了香港，关闭了手机，因为我不打算回韩国。 我用朋友的手机，使用的是香港的电话号码，过了两个月。 那是我生活中最紧张的两个月。 我只是独自在一家爱尔兰酒吧喝酒，并每天锻炼三个小时。 这就是为什么我的体重降到了66公斤。 」而前女友的爆料文中



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