潛水式分手知名男星L某身份成迷！韓網挖出李瑞鎮金廷恩分手舊聞，男方遠逃香港簡訊分手，女方節目中爆哭

這兩日韓娛圈最大的瓜就是某活躍在影視劇圈和綜藝界的頂流男星L某無預警分手，僅以一通簡訊告知交往了4年的女友A某，氣得女方在網路上大爆料。

A某揭露了兩人相識六年、相戀四年的感情細節，拍私密照還疑似染病，資訊量巨大，引起了公眾的廣泛關注和熱議。 雖然全文中隻字未提L某到底是誰，但韓網上不少人猜測L某就是李瑞鎮，甚至有韓媒電聯他想要求證，卻未得到任何解釋。 事情發酵多日之後，李瑞鎮終於正面回應，表示：「L某的爭議並非事實，將會強硬應對嚴重的謠言。」

事情發生後，網友根據「簡訊分手+斷聯」這一關鍵信息聯想起了2008年轟動韓國演藝圈的分手事件，當時名字首字母同樣為L的某男演員與K某女演員交往一年，突然在沒解釋原因的情況下通報分手、留下一封簡訊就「逃亡香港」，獨留女方在節目中哭訴無緣無故被甩、深感受傷。 而當事人就是李瑞鎮和金廷恩。

事情過去15年之後，李瑞鎮在節目中與羅PD閒聊時疑似回憶起當年的戀情，稱「當時我逃到了香港，關閉了手機，因為我不打算回韓國。 我用朋友的手機，使用的是香港的電話號碼，過了兩個月。 那是我生活中最緊張的兩個月。 我只是獨自在一家愛爾蘭酒吧喝酒，並每天鍛煉三個小時。 這就是為什麼我的體重降到了66公斤。 」而前女友的爆料文中



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